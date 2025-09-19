Gabija Galvydytė pagerino asmeninį rekordą pasaulio lengvosios atletikos čempionato pusfinalyje

Lietuvė dalyvavo itin greitame 800 m rungties pusfinalio bėgime. G. Galvydytė tarp 9 šio bėgimo dalyvių finišavo 8-a, bet ženkliai pagerino karjeros rekordą, finišuodama per 1 min. 57.96 sek. Iki tol G. Galvydytė šios distancijos nebuvo bėgusi greičiau nei per 1 min. 58.69 sek. G. Galvydytė buvo greitesnė už visas pirmo pusfinalio bėgimo dalyves, o tarp trečio pusfinalio dalyvių greitesnės buvo tik pirmos 2 sportininkės.
Gabijos Galvydytės bėgimas:
That was a wonderful run from Lilian Odira to win Semifinal 2#TeamKenya pic.twitter.com/dQ63Zo0nSfREKLAMAREKLAMA— The Truthful Men (@Dollar__SM) September 19, 2025
Bėgimą laimėjo Lilian Odira iš Kenijos (1:56.85), o kitą tiesioginį kelialapį į finalą pelnė šveicarė Audrey Werro (1:56.99). Trečia buvo po protesto į pusfinalį patekusi ir žemyno rekordą pagerinusi australė Jessica Hull (1:57.15). Būtent J. Hull ir kita to paties bėgimo dalyvė amerikietė Sage Hurta-Klecker (1:57.62) pelnė papildomus kelialapius į finalą pagal geriausius laikus.
Antrojo pusfinalio bėgimo rezultatai:
Į finalą net nepateko Paryžiaus olimpinė vicečempionė etiopė Tsige Duguma (1:57.70).
G. Galvydytė galutinėje įskaitoje užėmė 12-ą vietą. Prieš tai 1500 m rungtyje lietuvė iškovojo 16-ą vietą.
Lietuvos rekordas 800 m bėgime net nuo 1988 m. priklauso Daliai Matusevičienei (1:56.7).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!