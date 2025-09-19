Pichardo paskutiniu bandymu iškovojo pasaulio lengvosios atletikos čempionato auksą

Portugalijos atstovas Pedro Pichardo dar antru bandymu nušoko 17,55 metro ir ilgai laikėsi pirmoje vietoje. Atrodė, kad 32-ejų atletas ramiai susigrąžins pasaulio čempiono titulą, bet paskutiniu – 6-u – bandymu savo žodį tarė italas Andrea Dallavalle. Europos vicečempionas nuskriejo 17,64 m, pagerino karjeros rekordą ir šoktelėjo į pirmą vietą.
Grandissimo argento mondiale per Andrea Dallavalle.
Superato solo all’ultimo salto da Pichardo.
Continua il grandissimo mondiale per la nazionale Italiana.
Sesta medaglia: eguagliato il record di medaglie ai mondiali di Göteborg 1995.#Tokyo2025 pic.twitter.com/ALY53CXTJv— 🟡🔴⁴⁴ (@Lasciamosta) September 19, 2025
Beveik visi A. Dallavalle konkurentai paskutiniais bandymais jo pavyti nepajėgė, bet tada eilė atėjo P. Pichardo. Lemtingas Portugalijos sportininko mėgininmas buvo įspūdingas – Kuboje gimęs atletas nušoko net 17,91 m, pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje ir išplėšė auksą.
„Kas čia geriausias, mažute?“, – atsisukęs į kamerą kelis kartus paklausė P. Pichardo.
🇵🇹 O salto que valeu a Pedro Pablo PICHARDO o título de CAMPEÃO DO MUNDO🥇 👏— Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) September 19, 2025
Palmarés do atleta português em Mundiais: 🥇 🥇 🥈 🥈 pic.twitter.com/RYzXiVDgwE
P. Pichardo yra 2021 m. olimpinis čempionas, 2022 m. pasaulio čempionas ir 2024 m. olimpinis vicečempionas.
Bronza atiteko kubiečiui Lazaro Martinezui (17,49).
Olimpinis čempionas Jordanas Diazas, atstovaujantis Ispanijai, dar kvalifikacijoje patyrė traumą ir pasitraukė iš varžybų.
