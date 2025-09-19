Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pichardo paskutiniu bandymu iškovojo pasaulio lengvosios atletikos čempionato auksą

2025-09-19 16:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 16:28

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate dramatiškai susiklostė vyrų trišuolio rungtis.

Pedro Pichardo | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate dramatiškai susiklostė vyrų trišuolio rungtis.

0

Portugalijos atstovas Pedro Pichardo dar antru bandymu nušoko 17,55 metro ir ilgai laikėsi pirmoje vietoje. Atrodė, kad 32-ejų atletas ramiai susigrąžins pasaulio čempiono titulą, bet paskutiniu – 6-u – bandymu savo žodį tarė italas Andrea Dallavalle. Europos vicečempionas nuskriejo 17,64 m, pagerino karjeros rekordą ir šoktelėjo į pirmą vietą.

Beveik visi A. Dallavalle konkurentai paskutiniais bandymais jo pavyti nepajėgė, bet tada eilė atėjo P. Pichardo. Lemtingas Portugalijos sportininko mėgininmas buvo įspūdingas – Kuboje gimęs atletas nušoko net 17,91 m, pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje ir išplėšė auksą.

„Kas čia geriausias, mažute?“, – atsisukęs į kamerą kelis kartus paklausė P. Pichardo.

P. Pichardo yra 2021 m. olimpinis čempionas, 2022 m. pasaulio čempionas ir 2024 m. olimpinis vicečempionas.

Bronza atiteko kubiečiui Lazaro Martinezui (17,49).

Olimpinis čempionas Jordanas Diazas, atstovaujantis Ispanijai, dar kvalifikacijoje patyrė traumą ir pasitraukė iš varžybų.

