MTB dviračių lenktynių sezonas pasiekė kulminaciją: laureatai paaiškės Vilniuje

2025-09-19 12:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 12:53

Sekmadienį Vilniuje vyks paskutinis 2025 metų sezono MTB dviračių maratonų taurės etapas, kuriame paaiškės sezono laureatai. Likus vienerioms lenktynėms bendroje įskaitoje pirmauja Greta Briedytė („Alter Ego CC") bei daugkartinis Lietuvos čempionas Eimantas Gudiškis („Colibri Cycling"), tačiau pastarasis dėl varžybų užsienyje startą sostinėje praleis.

Šarūnas Pacevičius (Živilės Kavaliauskienės nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Vilniuje vyks paskutinis 2025 metų sezono MTB dviračių maratonų taurės etapas, kuriame paaiškės sezono laureatai. Likus vienerioms lenktynėms bendroje įskaitoje pirmauja Greta Briedytė („Alter Ego CC“) bei daugkartinis Lietuvos čempionas Eimantas Gudiškis („Colibri Cycling“), tačiau pastarasis dėl varžybų užsienyje startą sostinėje praleis.

Favoritui atlaisvinus kelią, dėl nugalėtojo titulo turėtų susikauti 2014 ir 2020 metų čempionas Šarūnas Pacevičius („Alta transportas laiko kardaną“) bei 2023-aisiais triumfavęs Artūras Kazakevičius („RealBean.eu“).

„Stengsiuosi kuo geriau sustartuoti, o kaip seksis, matysime eigoje. Dviračių sportas yra loterija – gali prasidurti ratą, gali nugriūti. Negali planuoti dalykų, o kaip gausis, taip“, – prieš lemiamą kovą komentavo Š. Pacevičius.

„Alta transportas laiko kardaną“ komandos atstovas tarp prizininkų kopė antrajame etape Ignalinoje, finišavęs trečias. Beje, tose lenktynėse triumfavusiam E. Gudiškiui iššūkį metė su bekelės (gravel – angl.), o ne kalnų dviračiais mynę varžovai.

„Vilniuje važiuosiu su tuo pačiu dviračiu, kaip ir Ignalinoje – kalnų dviračiu be amortizacijos. Trasa yra palanki, nėra šaknų, nei didelių šuolių, nei kitų panašių dalykų, kad reikėtų amortizacijos ar kad sėdynė nusileistų žemiau. Kokie dviračiai tinkami mėgėjams? Galima varžytis tiek su kalnų dviračiais, tiek su bekelės, nėra stebuklų, ko nebūtų įmanoma įveikti su „gravel“ dviračiu. Ignalinoje trasa buvo sunki, buvo ir molio, ir šaknų, bet su „graveliu“ labai puikiai važiavo“, – teigė Š. Pacevičius.

Kiekviename MTB dviračių maratonų taurės etape varžosi daugiau nei pusė tūkstančio dalyvių, išsiskiriančiu plačiu amžiaus spektru: Ignalinoje 26 km trasą numynė ir 86-erių Jonas Vilūnas, o darželinukų trasą įveikė jauniausiu varžybų dalyviu tapęs 2 metų ir 2 mėnesių Arminas. Sostinėje dviračių sporto entuziastai gali minti vieną, du arba tris distancijos ratus, kurio vieno ilgis – 21 km. Vaikų varžybų dalyviai įveiks ne ilgesnę nei 5 km trasą, o darželinukai – iki vieno kilometro.

MTB dviračių maratonų taurė šiemet mini jau 24-ąjį sezoną. Vilniaus MTB dviračių maratonų taurės etapas yra bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

