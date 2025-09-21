„Nevėžyje“ žaidęs gynėjas svariai prisidėjo prie pergalės prieš „Paris“

Pralaimėjusiems Nadiras Hifi (5/11 trit.) ir Justinas Robinsonas (5/12 metimai) pelnė po 19 taškų, Amathas Mbaye pridėjo 12.
Dordonės ekipoje žibėjo Jacobas Grandisonas, kuris pelnė 25 taškus (9 atk. kam., 5 rez. per.), Angelo Warneris surinko 20 (3/8 trit.), dar praėjusiame sezone Kėdainių „Nevėžyje“ žaidęs Amitas Ebo – 15 (3/11 trit.).
