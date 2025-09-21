Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Nevėžyje“ žaidęs gynėjas svariai prisidėjo prie pergalės prieš „Paris“

2025-09-21 17:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 17:00

Paryžiaus komanda pralaimėjo

Prancūzijos Supertaurės mažajame finale Paryžiaus „Paris“ ekipa 80:96 (28:24, 26:16, 14:30, 12:26) nusileido Dordonės „Boulazac“ krepšininkams.

Pralaimėjusiems Nadiras Hifi (5/11 trit.) ir Justinas Robinsonas (5/12 metimai) pelnė po 19 taškų, Amathas Mbaye pridėjo 12.

Dordonės ekipoje žibėjo Jacobas Grandisonas, kuris pelnė 25 taškus (9 atk. kam., 5 rez. per.), Angelo Warneris surinko 20 (3/8 trit.), dar praėjusiame sezone Kėdainių „Nevėžyje“ žaidęs Amitas Ebo – 15 (3/11 trit.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

