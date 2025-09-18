Ignas Reinsonas iškovojo bronzos medalį pasaulio plaukimo su pelekais taurės etape Taivane

Lietuvis sėkmingai pasirodė suaugusiųjų 50 m plaukimo vandens paviršiuje rungtyje – distanciją įveikė per 17 sek. ir pelnė bronzos medalį. Jį aplenkė tik du šeimininkų sportininkai: Ting-Yi Chou (16,55 sek.) ir Tzu-Wi Liu (16,68 sek.). Iš viso šioje rungtyje varžėsi 13 dalyvių.
100 m plaukimo vandens paviršiumi rungtyje I. Reinsonas užėmė penktąją vietą (40.01).
50 m plaukime sulaikius kvėpavimą lietuvis buvo 6-as (16.08), o 50 m plaukime bipelekais – 12-as (21.21). 100 m rungtyje bipelekais lietuvis nusprendė neplaukti.
