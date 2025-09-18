Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Ignas Reinsonas iškovojo bronzos medalį pasaulio plaukimo su pelekais taurės etape Taivane

2025-09-18 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 15:30

Savaitgalį Taivano Kaohsiungo mieste vyko plaukimo su pelekais pasaulio taurės etapas, kuriame dalyvavo ir Sostinės vaikų ir jaunimo centro sportininkas Ignas Reinsonas.

Apdovanojimų ceremonija | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį Taivano Kaohsiungo mieste vyko plaukimo su pelekais pasaulio taurės etapas, kuriame dalyvavo ir Sostinės vaikų ir jaunimo centro sportininkas Ignas Reinsonas.

REKLAMA
0

Lietuvis sėkmingai pasirodė suaugusiųjų 50 m plaukimo vandens paviršiuje rungtyje – distanciją įveikė per 17 sek. ir pelnė bronzos medalį. Jį aplenkė tik du šeimininkų sportininkai: Ting-Yi Chou (16,55 sek.) ir Tzu-Wi Liu (16,68 sek.). Iš viso šioje rungtyje varžėsi 13 dalyvių.

100 m plaukimo vandens paviršiumi rungtyje I. Reinsonas užėmė penktąją vietą (40.01).

50 m plaukime sulaikius kvėpavimą lietuvis buvo 6-as (16.08), o 50 m plaukime bipelekais – 12-as (21.21). 100 m rungtyje bipelekais lietuvis nusprendė neplaukti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų