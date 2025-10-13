Lietuvos treko rinktinė ruošiasi pasaulio čempionatui Čilėje: aiškūs tikslai ir pamokos iš 2024-ųjų

Pasirengimas skirtingose sporto bazėse
• Bogota (Kolumbija). Sprinto branduolys – Laurynas Vinskas, Eimantas Vadapalas, Nedas Narbutas ir jaunosios Goda Vizdaugaitė, Lauryna Valiukevičiūtė (šiemet nestartuos) – dirba Bogotoje, kuri pasirinkta dėl aukštikalnių sąlygų ir siekiant adaptuotis prie laiko skirtumo.
• Aiglis/CMC (Šveicarija). Vasilijus Lendel tęsia darbą Tarptautiniame dviračių sporto centre su pasaulinio lygio sprinteriais
• Ekvadoras ir Bogota. Olivija Baleišytė ir Akvilė Gedraitytė pasiruošimą čempionatui pradėjo Ekvadore, kuris buvo pasirinktas dėl aukštikalnių klimato ir palankių sąlygų treniruotis plente, kuris yra itin svarbus skrečo, lenktynių dėl taškų, eliminavimo ir omniumo specifikai. Nuo spalio 10 dienos sportininkės prisijungė prie sprinterių ir pasiruošimą tęsia treke, Bogotoje.
Trenerio žinutė
Rinktinės treneris Dmitrii Leopold: „Turime labai solidžias sąlygas – Bogotoje, CMC ir Ekvadore sportininkai gauna būtent tai, ko reikia jų rungtims. Ilgesnis buvimas toli nuo namų – psichologinis testas, bet komandos viduje – darbas, disciplina ir humoras. Tikslas Čilėje paprastas: parodyti charakterį, važiuoti protingai ir išnaudoti kiekvieną šansą. Praėjusių metų patirtis parodė, kad galime būti šalia geriausių – dabar metas žingsniui aukštyn.“
Pamokos iš 2024 m. pasaulio čempionato (Ballerup, Danija)
Kur vyko ir kas dominavo?
2024 m. pasaulio čempionatas vyko Ballerup Super Arena (Danija) spalio 16–20 d.; sprinto elito viršūnėje – Nyderlandų žvaigždės. Harrie Lavreysen laimėjo vyrų sprintą (finale nugalėjo Jeffrey Hoogland) ir pasiekė rekordinį 15-ą pasaulio titulą, o olandai ir britai dominavo medalių lentelėje.
Lietuvos akcentai 2024-aisiais:
• Olivija Baleišytė moterų skreče užėmė 8-ą vietą – tai elito „top-10“ rezultatas finaliniame važiavime.
• Akvilė Gedraitytė moterų taškų lenktynėse dėl taškų finišavo 15-a (3 tšk.) – vertinga patirtis prieš šių metų omniumo ir grupinių lenktynių dėl taškų startus.
• Vasilijus Lendel vyrų sprinte kvalifikacijoje įveikė 200 m per 9.827 s (13-as laikas), laimėjo savo 1/16 finalo važiavimą ir pateko į 1/8 finalą.
Startai Čilėje
• Vyrai: sprintas, keirinas, komandinio sprinto rungtis.
• Moterys: skrečas, eliminavimas, grupinės lenktynės dėl taškų, omniumas.
Lietuvos dviračių sporto federacijos pozicija
„Šis čempionatas – proga parodyti, kad Lietuva gali sistemingai konkuruoti su galingiausiomis treko nacijomis. Turime jaunimo progresą, lyderių patirtį ir aiškų planą. Sieksime ne tik garbingų pozicijų, bet ir reitingo taškų, svarbių kelyje į didžiausias arenas,“ – teigiama LDSF komentare.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!