Jefimova JAV iškovojo auksą pasaulio plaukimo taurės etape – trenerę pribloškė sportininkės atsistatymas po krūvių

Moterų 50 m plaukimo krūtine auksą laimėjo estė Eneli Jefimova (29.33 sek.). Ji aplenkė belgę Florinę Gaspard (29.58) bei vokietę Anną Elendt (29.80). Pasaulio rekordas šioje rungtyje tebepriklauso Rūtai Meilutytei (28.37).
„Gera varžytis nejaučiant streso. Gal ir norėjosi šiek tiek geresnio laiko, bet skųstis negaliu – juk tai pati sezono pradžia. Tiesą pasakius, labiau patenkinta buvau savo pasirodymu 100 m rungtyje. Paskaičiavome, kad dabar distanciją įveikiu atlikdama mažiau grybšnių nei anksčiau, bet nuo to laikas nesuprastėjo. Galbūt tai įrodo, jog esu fiziškai stipresnė nei anksčiau. Išanalizuosime plaukimus su treneriais ir padarysime viską, kad būčiau geriausios formos Europos čempionate trumpame basine“, – ERR sakė E. Jefimova.
Estę pagyrė jos trenerė Stefani Wendelschaefer: „Didžiuojuosi ja. Pirmadienį ir antradienį kankinau Eneli treniruotėse. Pirmadienį treniruotė apskritai buvo viena sunkiausių per tą laikotarpį, kurį ji sportuoja JAV. Nepaisant to, Eneli po tokio didelio krūvio atsistatė labai greitai ir demonstravo rezultatus, kurie buvo netoli jos karjeros rekordų. Atsižvelgsime į tai, kai ruošimės svarbiausiems startams“.
Moterų 100 m plaukime peteliške pasaulio taurės rekordą pagerino amerikietė Gretchen Walsh (53.69). Ankstesnis rekordas siekė 54.43 sek. ir priklausė tai pačiai G. Walsh.
Vyrų 200 m plaukime krūtine nugalėjo olandas Casparas Corbeau (2:01.63). Jam pavyko aplenkti Prancūzijos žvaigždę Leoną Marchandą (2:02.00).
Antrasis pasaulio taurės etapas spalio 17-19 d. taip pat vyks JAV. Ten planuoja startuoti vienintelis lietuvis – Jokūbas Keblys.
