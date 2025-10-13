Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Milana Siniavskytė Jelgavoje iškovojo sidabrą tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose

2025-10-13 15:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 15:36

Jelgavoje (Latvija) surengtose tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose „Jelgava Cup 2025“ sidabrą iškovojo Milana Siniavskytė.

Milana Siniavskytė | „Stop“ kadras

1

Merginų jaunimo kategorijoje lietuvė surinko 151,26 balo. Trumpojoje programoje M. Siniavskytė buvo trečia (49,13), o laisvojoje – antra (102,13).

Užtikrintai nugalėjo estė Elina Goidina (185,62), o bronzą pelnė suomė Nella Andelin (132,18). Urtė Gailiūtė liko 10-a (99,26), o Milita Makarevič – 17-a (80,57).

Rugsėjo pabaigoje M. Siniavskytė dailiojo čiuožimo varžybose Estijoje buvo 4-a (142,33). Spalio pradžioje Lenkijoje M. Siniavskytė gerino karjeros rekordus ir užėmė 10-ą poziciją su 151,59 balo įvertinimu. Ten pat dalyvavo ir kitas Lietuvos atstovas Luka Imedashvili, buvęs 11-as (184,86) tarp vaikinų.

„Tayside Trophy“ varžybose Didžiojoje Britanijoje netoli medalio buvo Gabrielė Juškaitė. Ji jaunimo kategorijoje pelnė 128,68 balo ir užėmė 4-ą vietą. Iki prizininkių trejeto mūsiškei trūko tik 2,11 balo.

Moterų kategorijoje Aleksandra Golovkina-Dolinskė buvo 8-a (129,98). Nugalėjo amerikietė Alina Bonillo (177,87), aplenkusi tautietę Alexą Gasparotto (148,16) bei britę Niną Povey (145,08).

Rugsėjo pabaigoje G. Juškaitė dalyvavo ISU „Junior Grand Prix“ serijos jaunimo varžybose Azerbaidžane, kur užėmė 17-ą vietą (133,07).

A. Golovkina-Dolinskė rugsėjo pabaigoje „Challenger“ serijos varžybas Slovakijoje baigė 13-a (144,24).

