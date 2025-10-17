Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Crvena Zvezda“ dviguboje Eurolygos savaitėje užtikrintai įveikė ir „Real“

2025-10-17 22:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 22:05

Dvigubą Eurolygos savaitę idealiai įveikė Belgrado „Crvena Zvezda“ (3/2).

C.Milleris-McIntyre&#039;as žibėjo iki ilgosios pertraukos

Dvigubą Eurolygos savaitę idealiai įveikė Belgrado „Crvena Zvezda“ (3/2).

0

Žalgiriečius nugalėjęs Serbijos klubas namie pranoko ir Madrido „Real“ (3/2) – 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22).

Rungtynes geriau pradėjo svečiai, antrajame kėlinyje atsiplėšė 31:20. Vis dėlto „Crvena Zvezda“ pateikė atsakomąjį spurtą ir Nikola Kaliničiaus tritaškiu lygino mačo svarstykles – 33:33.

Iki ilgosios pertraukos Belgrado klubas išsiveržė į priekį, o trečiajame ketvirtyje susikrovė dviženklę persvarą – 61:49. Dejanas Davidovacas strigusią ataką išgelbėjo tritaškiu su sirena, o „Crvena Zvezda“ atsiplėšė 67:53.

Ketvirtajame kėlinyje serbai nemažino apsukų, o pergalę įtvirtino Nikola Kaliničiaus tritaškiu dar likus pusketvirtos minutės – 83:65.

Nugalėtojams Donatas Motiejūnas per 17 minučių surinko 5 taškus (2/7 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 2 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, 6 išprovokuotas pražangas, vieną paties nuobaudą bei 3 naudingumo balus.

Rungtynės turėjo dar vieną lietuvišką akcentą – joms teisėjavo Saulius Račys.

Į trigubą dublį taikėsi Codi Milleris-McIntyre'as – 31 minutė, 18 taškų (4/9 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 8 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 22 naudingumo balai.

Ryškiausias skirtumas tarp komandų susiklostė ties perimetru. Belgrado klubas pataikė pusę savo tritaškių (10/20, 50 procentų tikslumas), o svečių metimai nekrito – 5/27, 19 procentų.

Kitame ture „Real“ lankys Tel Avivo „Maccabi“ (1/4), namie liekanti „Crvena Zvezda“ priims Vitorijos „Baskonia“ (0/4).

„Crvena Zvezda“: Codi Milleris-McIntyre'as (8 atk. kam., 8 rez. perd., 3/5 tritaškių) ir Jordanas Nwora 16 (5 atk. kam., 4 klaidos) po 18, Chima Moneke 15 (7 atk. kam.), Semi Ojeleye 13 (4 atk. kam.), Nikola Kaliničius 10 (7 atk. kam., 5 rez. perd.), ... , Donatas Motiejūnas 5.

„Real“: Chuma Okeke 16 (8 atk. kam.), Mario Hezonja 15 (1/9 tritaškių), Trey’us Lylesas 11 (4 atk. kam.).

