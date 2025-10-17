Lietuvių kilmės kovotojos UFC narve laukia didžiausias gyvenimo išbandymas – pergalė beveik garantuotų titulinę kovą

Lietuvių kilmės kanadietė Jasmine Jasudavicius (14-3) prieš didžiausią karjeros kovą svėrė 56,93 kg ir neviršijo limito (57,15). Tiek pat svėrė ir varžovė – prancūzė Manon Fiorot (12-2). J. Jasudavicius yra šiek tiek vyresnė už varžovę (atitinkamai 36 ir 35 metai), yra nežymiai aukštesnė (170 cm prieš 169 cm) bei turi ilgesnes rankas (173 cm prieš 168 cm).
J. Jasudavicius po 5 pergalių serijos pakilo į 5-ą vietą reitinge. M. Fiorot, kuri užima 2-ą poziciją, į narvą grįžta po pralaimėtos titulinės kovos Valentinai Ševčenko. Prieš tai prancūzė buvo laimėjusi visas septynias UFC kovas, tarp jų – ir prieš JAV lietuvę Rose Namajunas bei Erin Blanchfield.
Jei J. Jasudavicius įveiks prancūzę, tai reitinge greičiausiai pakils bent į 2-ą poziciją, kas ją labai priartintų prie titulinės kovos.
„Kažkada tai atrodė kaip labai tolima svajonė, bet dabar jaučiu, kad esu arti titulinės kovos. Žingsnis po žingsnio einu link to. Manon neseniai kovojo dėl pasaulio čempionės diržo. Jaučiu, kad jei ją įveiksiu, tada kita mano kova bus dėl titulo.
Manau, kad varžovė bus ypatingai motyvuota šioje kovoje. Niekas tavęs taip nemotyvuoja, kaip nors po pralaimėjimo grįžti į pergalių kelią. Aš eisiu į narvą tam, kad užkirsčiau kelią varžovės planams“, – sakė J. Jasudavicius.
Svėrimai penktadienį pradėjo idealiai – visi 26 dalyviai pasiekė reikiamą ribą.
Pagrindinę turnyro programą sekmadienį nuo 2 val. tiesiogiai rodys „Go3“ televizija. Į eterį pateks ir J. Jasudavicius kova su M. Fiorot, kurios pradžios galima laukti apie 3 val. Lietuvos laiku.
