Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgiris“ visiškai priartėjo prie aukso

2025-10-17 21:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 21:41

Lietuvos futbolo A lygoje „Kauno Žalgiris“ vis labiau jaučia istorinio aukso skonį. 31-ajame ture namuose kauniečiai parodė solidų puolimą bei nugalėjo FA „Šiauliai“ – 3:1 (1:0).

Amine Benchaibas | Klubo nuotr.

Lietuvos futbolo A lygoje „Kauno Žalgiris“ vis labiau jaučia istorinio aukso skonį. 31-ajame ture namuose kauniečiai parodė solidų puolimą bei nugalėjo FA „Šiauliai“ – 3:1 (1:0).

REKLAMA
0

„Kauno Žalgiris“ galėjo pasižymėti jau pirmosios atakos metu, tačiau Fabieno Ourega bandymą atrėmė Gustas Baliutavičius. Kiek vėliau pastarasis susitvarkė ir su Amine‘o Benchaibo smūgiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

26-ąją minutę geriausią progą pirmame kėlinyje susikūrė svečiai, kai po perimto kamuolio į ataką nubėgusių šiauliečių gretose arti tikslo smūgiavo Eligijus Jankauskas. Vis dėlto po 8 minučių Danieliaus Jarašiaus klaida pasinaudojęs A. Benchaibas savo šansu pasinaudojo.

REKLAMA
REKLAMA

Į ataką pabėgęs Temuras Čogazdė galėjo padidinti pranašumą, tačiau tiek kartvelo, tiek antrame kėlinyje Fiodoro Černycho smūgius atrėmė G. Baliutavičius. 56-ąją minutę FA „Šiauliai“ privertė oponentus suklysti – 16-ąjį sezono įvartį pelnė E. Jankauskas.

REKLAMA

Tiesa, kauniečiai jau kito išpuolio metu vėl atstatė pranašumą, kai dubliu džiaugėsi A. Benchaibas, kuriam tai buvo 14-asis taiklus smūgis. Maža to, belgas 63-iąją minutę atliko rezultatyvų perdavimą F. Ouregai.

Eivino Černiausko treniruojama komanda yra surinkusi 71 tašką, šiauliečiai su 50 tašku rikiuojasi penkti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų