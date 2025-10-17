Arvydas Novikovas: „Kiekviena trauma yra užknisanti“

„Galvojau, kad turėsiu galimybę grįžti į rinktinę, o gavosi taip, kad išvis negalėjau sportuoti. Kiekvieną dieną laukiu, kada galėsiu sugrįžti į varžybinį ritmą. Patikėkite, kiekviena trauma yra užknisanti“, – sakė garsiausias „Riterių“ žaidėjas.
Be A. Novikovo „Riteriai“ sužaidė trejas rungtynes, per kurias iškovojo vieną tašką bei prieš dešimtoje vietoje esančią „Dainavą“ išsaugojo dviejų taškų pranašumą.
„Su „Sūduva“ komanda sužaidė drausmingai, tai ir lėmė lygiąsias. Reikia tokią pat drausmę perkelti ir į likusias rungtynes. Jei pavyks tai padaryti, viskas bus gerai“, – kalbėjo A. Novikovas.
Šį šeštadienį „Riterių“ laukia akistata su antroje turnyro lentelės pozicijoje esančiu „Hegelmann“ klubu. Su pastaruoju šiame sezone sostinės ekipa žaidė tris kartus ir visus pralaimėjo.
„Nematau prasmės žiūrėti į tai, kas buvo. Verčiau reikia žiūrėti į tai, kas bus. Aišku, kad lengva nebus, bet Lietuvoje nėra varžovų, prieš kuriuos dar neprasidėjus rungtynėms turėtum kelti baltą vėliavą. Viskas paaiškės aikštėje“, – komentavo futbolininkas.
Rungtynės „Riteriai“ – „Hegelmann“ įvyks spalio 18 dieną 18:00 val. Vilniaus „Žalgirio“ namų stadione.
