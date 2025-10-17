Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Arvydas Novikovas: „Kiekviena trauma yra užknisanti“

2025-10-17 18:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 18:59

Apmaudžią galinio raumens traumą prieš akistatą su „Kauno Žalgiriu“ patyręs Arvydas Novikovas pasiruošęs sugrįžimui. Trejas paskutines rungtynes praleidęs triskart geriausias Lietuvos futbolininkas laukia gydytojų leidimo.

Arvydas Novikovas (kair.) | Klubo nuotr.

Apmaudžią galinio raumens traumą prieš akistatą su „Kauno Žalgiriu“ patyręs Arvydas Novikovas pasiruošęs sugrįžimui. Trejas paskutines rungtynes praleidęs triskart geriausias Lietuvos futbolininkas laukia gydytojų leidimo.

REKLAMA
0

„Galvojau, kad turėsiu galimybę grįžti į rinktinę, o gavosi taip, kad išvis negalėjau sportuoti. Kiekvieną dieną laukiu, kada galėsiu sugrįžti į varžybinį ritmą. Patikėkite, kiekviena trauma yra užknisanti“, – sakė garsiausias „Riterių“ žaidėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be A. Novikovo „Riteriai“ sužaidė trejas rungtynes, per kurias iškovojo vieną tašką bei prieš dešimtoje vietoje esančią „Dainavą“ išsaugojo dviejų taškų pranašumą.

REKLAMA
REKLAMA

„Su „Sūduva“ komanda sužaidė drausmingai, tai ir lėmė lygiąsias. Reikia tokią pat drausmę perkelti ir į likusias rungtynes. Jei pavyks tai padaryti, viskas bus gerai“, – kalbėjo A. Novikovas.

REKLAMA

Šį šeštadienį „Riterių“ laukia akistata su antroje turnyro lentelės pozicijoje esančiu „Hegelmann“ klubu. Su pastaruoju šiame sezone sostinės ekipa žaidė tris kartus ir visus pralaimėjo.

„Nematau prasmės žiūrėti į tai, kas buvo. Verčiau reikia žiūrėti į tai, kas bus. Aišku, kad lengva nebus, bet Lietuvoje nėra varžovų, prieš kuriuos dar neprasidėjus rungtynėms turėtum kelti baltą vėliavą. Viskas paaiškės aikštėje“, – komentavo futbolininkas.

Rungtynės „Riteriai“ – „Hegelmann“ įvyks spalio 18 dieną 18:00 val. Vilniaus „Žalgirio“ namų stadione.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų