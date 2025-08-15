Sužinojęs apie žmonos neištikimybę, rusas įvykdė šaltakraujišką nusikaltimą: plinta šokiruojanti nuotrauka

Pranešama, kad jo kūnas buvo rastas viešoje vietoje, o šiurpios nuotraukos, kuriose matyti, kaip kūnas guli gatvėje, sukėlė siaubą praeiviams ir netrukus išplito socialiniuose tinkluose, skelbė dailystar.co.uk.
Šaltakraujiškas nusikaltimas
Remiantis portalu „Judges of Russia“, teisėjo kūnas rastas su jam į burną įkištu lytiniu organu, o akyje – įsmeigtas peilis. Pasak liudininkų ir vietinės žiniasklaidos, žmogžudystė įvykdyta nepaprastu žiaurumu.
Vienas šaltinis vietinei žiniasklaidai sakė: „Vasilijaus Vetlugino žudikas pats pasidavė policijai, šiuo metu jis yra tardomas. Jis sužinojo, kad jo žmona turėjo romaną su teisėju, paspendė jam pasalą prie miesto teismo kampo ir nušovė. Po to nupjovė jam lytinius organus ir įsmeigė peilį į akį.“
Anot naujienų portalo V1.RU, nusikaltimas įvykdytas „pavydo kurstomo įsiūčio metu“.
Tyrimo duomenimis, jis – verslininkas, tačiau jo tapatybė kol kas neatskleidžiama.
Volgogrado srities Tardymo komitetas patvirtino, kad įtariamasis sulaikytas. Pradėta baudžiamoji byla pagal Rusijos Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio 2 dalies D punktą (nužudymas, padarytas ypatingu žiaurumu) ir 222 straipsnio 1 dalį (neteisėtas šaunamojo ginklo laikymas). Tai reiškia, kad asmuo kaltinamas dėl itin žiauraus nužudymo ir neteisėto ginklo turėjimo.
