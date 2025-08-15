Paskutiniai „Greiti ir įsiutę“ žvaigždės žodžiai prieš mirtį buvo lemtingi: niekas to nesitikėjo

Kaip praneša užsienio žiniasklaida, paskutiniai P. Walkerio žodžiai prieš mirtį šiandien skamba ypač bauginamai – ypač žinant, kad aktorius žuvo važiuodamas galingu „Porsche“ automobiliu.
Paskutiniai žodžiai
Tiesa, tąkart jis pats automobilio nevairavo – „Greiti ir įsiutę“ žvaigždė buvo keleivis „Porsche Carrera GT“ automobilyje, kurį vairavo jo draugas Rogeris Radas. Pastarasis nesuvaldė transporto priemonės – ji rėžėsi į medį ir užsidegė.
Jiedu tuo metu skubėjo į labdaros renginį, kurį organizavo pats Paulas. Deja, tiek jis, tiek Rogeris žuvo įvykio vietoje.
Vienas artimiausių Walkerio bičiulių – Jimas Thorpas – vos sužinojęs apie nelaimę, iškart atvyko į įvykio vietą ir mėgino jį ištraukti iš degančio automobilio. Tačiau pareigūnas jį sustabdė – visur liepsnojo liepsnos.
Būtent J. Thorpas vėliau žurnalistams papasakojo apie paskutinius aktoriaus žodžius. Tą tragišką dieną Rogeris kaip tik statė Pauliaus automobilį, kai šis staiga pasiūlė: „Prasilėkime trumpam pasivažinėjimui!“
Jis dar nebuvo vairavęs šio prabangaus automobilio.
„Jie tiesiog trumpam išvažiavo... Ir tai – viskas, kas nutiko“, – stovėdamas prie tragedijos vietos sakė J. Thorpas.
„Jis gyveno greitai ir įsiutusiai, taip pat ir mirė. Keista, kad tai, ką matėme filmuose, buvo ir jo gyvenimo būdas. Jis dievino greitį, mylėjo automobilius. Ir galbūt būtent taip jis turėjo išeiti – galingame automobilyje, kartu su draugu“, – pridūrė jis.
P. Walkeris žuvo tuo metu, kai kartu su kolegomis buvo įpusėjęs septintosios „Greiti ir įsiutę“ dalies filmavimą. Vėliau kūrėjai pasirinko filmą užbaigti, pasitelkdami jo brolius – Calebą ir Cody.
Palikdamas šį pasaulį, Paulas paliko ir dukrą Meadow, kuriai tuo metu tebuvo 15 metų.
Minėdama savo 21-ąjį gimtadienį, Meadow socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo iki tol nematytu vaizdo įrašu, kuriame ji nustebina savo tėtį jo gimtadienio proga.
„Niekada nemaniau, kad tai paviešinsiu... Bet dabar tai pasirodė teisinga. Būkite geri. Myliu jus. Ir likite saugūs“, – prie jautraus įrašo parašė ji.
