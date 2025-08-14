Populiari priemonė nusinešė 14-mečio gyvybę: „Jis išėjo pro duris, o po 18 minučių jo jau nebuvo čia“

Sielvartaujanti motina prisiminė akimirką, kai jos mylimas sūnus paskutinį kartą išėjo iš šeimos namų, skelbė mirror.co.uk.
Neteko sūnaus
Carly Calland sakė, kad jos 14-metis sūnus Džeikobas visada buvo užsiėmęs ir nuolat judėjo, kol beprasmiška nelaimė pasiglemžė jo gyvybę.
Kovo 19 dieną Džeikobas išėjo iš savo namų Anglijoje, Mančesteryje. Praėjus vos 18 minučių nuo to momento, kai jis užvėrė namų duris, jis pateko į pražūtingą susidūrimą.
Džeikobas važiavo kartu su savo draugu ant vieno elektrinio paspirtuko, jaunuoliai atsitrenkė į kitą transporto priemonę ir abu nukrito. Deja, nei vienas iš jų nedėvėjo šalmo.
Velionio sūnaus mama Carly pasakojo, kad niekada neleido Džeikobui turėti nuosavo elektrinio paspirtuko ir dažnai jį perspėdavo, jog jie yra „nelegalūs ir pavojingi“.
Tačiau „akimirksniu priimtas sprendimas“ kainavo jam gyvybę, todėl dabar ji ragina griežtinti šių transporto priemonių reguliavimą.
Tą nelaimės popietę Carly buvo savo mamos namuose, kai sulaukė skambučio iš savo mylimojo. Ji skubiai nuvyko į įvykio vietą – ir rado savo sūnų jau komos būsenoje, greitosios pagalbos automobilyje.
Džeikobas buvo skubiai nuvežtas į ligoninę tyrimams, kurie atskleidė stiprų kraujavimą smegenyse. Medikai nusprendė jį palaikyti dirbtinėje komoje, siekdami užkirsti kelią tolesniam smegenų tinimui ir suteikti jo kūnui galimybę pailsėti.
Džeikobas buvo laikomas intensyvios terapijos skyriuje, tačiau praėjus aštuonioms dienoms po susidūrimo, jis mirė patyręs širdies sustojimą.
„Jaučiausi visiškai bejėgė. Atrodo, kad viskas tiesiog išslysta iš tavo rankų, ir tu nieko negali pakeisti. Jauti, kad esi mama, kad turi juos apsaugoti. Kai jie man pranešė, atrodė, kad viskas iš manęs buvo atimta. Viskas, ką galėjau padaryti – būti šalia, pasakyti jam, kaip stipriai jį myliu, ir kaip didžiuojuosi juo. Didžiuojuosi tuo, kokią kovą jis kovojo“, – jautriai kalbėjo mama.
Siekia užkirsti kelią nelaimėms
Dabar, praėjus beveik penkiems mėnesiams po tragedijos, Carly siekia užkirsti kelią tam, kas nutiko Džeikobui, kad tai nebepasikartotų. Ji pradėjo kampaniją pavadinimu „Džeikobo kelias“ (Jacob's Journey), kurios tikslas – pakeisti įstatymus, susijusius su elektrinių paspirtukų naudojimu, įvedant griežtesnį reguliavimą.
Kampanija kreipiasi į vyriausybę, prašydama uždrausti pardavinėti ir naudoti elektrinius paspirtukus asmenims, jaunesniems nei 18 metų, taip pat įvesti privalomą šalmų ir apsaugos priemonių dėvėjimą bei uždrausti vežti keleivius. Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje nėra nustatyto minimalio amžiaus privatų elektrinį paspirtuką įsigyti.
Kampanijos metu Carly išleido vaizdo įrašą, kuriame pasakojama tragiška istorija apie Džeikobo mirtį. Ji tikisi, kad tai paskatins kitus žmones „sustoti ir pagalvoti“ prieš priimant tokius pačius sprendimus.
„Jis išėjo pro šias priekinės duris, o po 18 minučių jo jau nebuvo čia“, – kalbėji ji.
