Vilniuje iš balkono iškrito vyras, dar vienas mirusiojo kūnas rastas aikštelėje

Anot sostinės pareigūnų, 1971 metais gimęs vyras iš gyvenamojo namo 16-ame aukšte esančio balkono iškrito ketvirtadienį apie 21 val. Šeškinės gatvėje. Jis mirė vietoje.
Tą pačią dieną automobilių stovėjimo aikštelėje Žirmūnų gatvėje rastas nenustatytos tapatybės apie 50-60 metų amžiaus mirusio vyriškio kūnas irimo stadijos.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
