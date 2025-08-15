Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje iš balkono iškrito vyras, dar vienas mirusiojo kūnas rastas aikštelėje

2025-08-15 12:18 / šaltinis: BNS
2025-08-15 12:18

Vilniuje iš balkono iškrito vyras, dar vienas mirusiojo kūnas rastas aikštelėje, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

Vilniuje iš balkono iškrito vyras, dar vienas mirusiojo kūnas rastas aikštelėje, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

0

Anot sostinės pareigūnų, 1971 metais gimęs vyras iš gyvenamojo namo 16-ame aukšte esančio balkono iškrito ketvirtadienį apie 21 val. Šeškinės gatvėje. Jis mirė vietoje.

Tą pačią dieną automobilių stovėjimo aikštelėje Žirmūnų gatvėje rastas nenustatytos tapatybės apie 50-60 metų amžiaus mirusio vyriškio kūnas irimo stadijos.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

