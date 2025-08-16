Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Su 9 metais jaunesniu vyru susituokusi Jolanta gailisi vieno: viskas pasikeitė po darbo Norvegijoje

2025-08-16 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-16 13:20

Jolanta nusivylė vyro elgesiu ir ketina jam pranešti apie norą skirtis. Vytautas maldauja žmonos suteikti jam paskutinį šansą, nors ir įtaria, kad ši gali būti jam neištikima

4

Šeimos skyrybų drama laidos „TV Pagalba“ studijoje domėjosi Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.

Moteris teigia, kad nebemato prasmės gyventi kartu su Vytautu, nes jų santykiai jau seniai pilni melų. Nors vyras pastoviai žada mesti gerti, savo pažadų nevykdo ir vėl grįžta prie alkoholio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jolanta pasakoja, kad jos pirmoji santuoka žlugo dėl sutuoktinio alkoholizmo. Pradėjusi santykius su Vytautu tikėjosi, kad šis kartą ir visiems laikams susitvarkys su šia problema.

„Sako nustosiu, nustosiu, negera šiandien, rytoj nustosiu, bet tas rytojus tęsiasi ilgai. Aš išsiskyrusi, 15 metų gyvenau su vyru alkoholiku, išsiskyriau tikėdamasi geriau, bet...“, – kodėl nori skirtis su Vytautu pasakojo Jolanta.

Pavydo scenos kankina

Nuo tos dienos, kai Jolanta susipažino su Vytautu, kuris yra 9 metais jaunesnis, praėjo jau penkeri metai. Jie susituokę trejus metus. Ji sako, kad gyvenimas su juo – nuolatinė kontrolė, o išgėręs šis nuolat kelia pavydo scenas.

Vytautas pripažįsta, kad dauguma jų šeimos problemų kyla tik dėl alkoholio.

„Jaučiu jai žiaurią meilę, bet viską daro alkoholis, per juos tik pykčiai. Patikėkite, kiek gyvenau su kitomis moterimis, nemylėjau taip. Galima ir taip pasakyti, kad aš ją dievinu.

Jolanta atskleidė, kad Vytautas gerti pradėjo ne iš karto – pirmą pusantrų metų laikotarpį jis buvo blaivus. Problemos prasidėjo, kai moteris vyrą kartu su savimi išsivežė padirbėti į Norvegiją. Ten, užsidirbęs pinigų, jis leido sau atsipalaiduoti ir vėl pradėjo vis dažniau svaigintis.

„Iš pradžių matomai neturėjo iš ko, o tie pinigėliai davė laisvę jam. Dabar rėkia, neklauso, balsą pakelia. Grįžus gyventi į Lietuvą ta problema dar labiau padidėjo, draugai aišku, kompanijos atsirado, nors šiaip jie nebūna, kad namo nepareina“, – skundėsi moteris.

Po barnių moteris ne kartą išvarė Vytautą iš namų. Jis tuomet gyvena kitame jiems priklausančiame bute, bet nepaliauja bombarduoti žmonos žinutėmis.

„Jeigu jis būna išgėręs, tai oi... Labai visko daug: įžeidinėjimų, prikaišiojimų, labai pavydus jis yra. Pasakau, kad bendradarbis man padeda darbe, tai sako eik su juo ir gyvenk. Jei taip toliau, tai tikrai galėčiau ir skirtis, nes nuo viso šito pavargau“, – guodėsi Jolanta.

Vytautas įtaria neištikimybę

Vytautas pripažįsta, kad yra be galo pavydus ir mano, kad tai dėl jo buvusių gyvenimo meilių neištikimybės. 

„Visos mano buvusios moterys išeidavo pas kitus. Tik išvažiuoji kur dirbti – jau su kitu“, – atskleidė jis, kodėl sunku pasitikėti moterimis.

Jolanta įsitikinusi, kad jiems su Vytautu dabar būtų geriausia pagyventi atskirai. Tačiau Vytautas to daryti nenori ir tikina, kad ir taip jiedu jau kurį laiką negyvena kartu.

„Kai jis būna išgėręs, pasakomi žodžiai būna žiaurūs, susimaišo viskas – dangus su žeme. Aš negaliu ryte atsigauti po tų žodžių. Sakau: surask sau kitą, su kuria gyvensi be priekaištų. Tu pats žinai, kad alkoholis man didžiausias priešas“, – graudinosi Jolanta, kuri dėl vyro gydymo net svarsto pasiimti atostogas.

Visą pokalbį su Jolanta ir Vytautu žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje. Ar pavyks „TV Pagalbos“ vedėjams atkalbėti porą nuo skyrybų?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą  „TV Pagalba“, kuri pirmą kartą pasirodė 2024 m. balandžio 29 d.

