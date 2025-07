Koncerte prigavus neištikimą verslininką – netikėtas jo žmonos žingsnis: tam nereikia net žodžių

Priežastis – socialiniuose tinkluose išplitęs vaizdo įrašas, kuriame jos vyras A. Byronas užfiksuotas per „Coldplay“ koncertą apkabinęs įmonės vyriausiąją personalo specialistę.

Megan Kerrigan Byron pašalino savo po santuokos įgytą pavardę socialiniuose tinkluose, taigi buvo pasilikusi tik Kerrigan pavardę.

O netrukus ji ir visiškai ištrynė savo „Facebook“ paskyrą po to, kai kilo kaltinimai dėl galimos neištikimybės, rašoma newsweek.com.

Penktadienį, ne darbo valandomis, „Newsweek“ el. paštu susisiekė su „Astronomer“ ir paprašė komentaro.

O viskas prasidėjo nuo vaizdo įrašo, kuris internete išplito masiškai. Vaizdo įraše iš koncerto matyti, kaip trečiadienį, Gillette stadione, Foxborough mieste, Masačusetso valstijoje, „Astronomer“ generalinis direktorius apkabina Kristin Cabot – įmonės personalo vadovę.

Supratusi, kad yra filmuojama, pora greitai paleido vienas kitą ir pasitraukė iš kadro. Vaizdo įrašas greitai išplito internete: originalus klipas „TikTok“ platformoje peržiūrėtas daugiau nei 45 milijonus kartų, o dar milijonus peržiūrų surinko kitose socialinėse medijose.

Vaizdo įraše, po to kai kamera atsisuka į A. Byroną ir K. Cabot, girdėti, kaip grupės „Coldplay“ lyderis Chrisas Martinas sako: „Arba jie turi romaną, arba jie tiesiog labai drovūs.“

