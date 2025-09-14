Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Gatvėje pakalbinti gyventojai įvertino savo seksualinį gyvenimą pažymiu – pasisakė ir du Seimo nariai

2025-09-14 14:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 14:00

Savo seksualinį gyvenimą lietuviai vertina vidutiniškai: tyrimas atskleidė, kad dešimtbalėje skalėje vidutiniškai skiria šešetą. Visgi, nors tema skamba pikantiškai ir daugeliui ji vis dar yra tabu, gydytojai reiškia susirūpinimą. Dažniausiai apie problemas kalbėti gėdijasi vyrai, o laiku nesikreipdami į gydytojus jie prisišaukia ir labai rimtų sveikatos problemų. 

Savo seksualinį gyvenimą lietuviai vertina vidutiniškai: tyrimas atskleidė, kad dešimtbalėje skalėje vidutiniškai skiria šešetą. Visgi, nors tema skamba pikantiškai ir daugeliui ji vis dar yra tabu, gydytojai reiškia susirūpinimą. Dažniausiai apie problemas kalbėti gėdijasi vyrai, o laiku nesikreipdami į gydytojus jie prisišaukia ir labai rimtų sveikatos problemų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Praeiviai sostinėje TV3 Žinioms sutiko įvertinti savo seksualinį gyvenimą skalėje nuo 1 iki 10.

„Geras klausimas... Dešimt, aišku, visada“, – juokėsi su vežimėliu pakalbinta vilnietė.

„Savo? Jo nėra. Jo nėra...“, – nesigėdijo atskleisti kita kalbinta mergina.

„9,5 tikrai. Dėl to, kad aš optimistas ir galvoju, kad gali būti ir geriau“, – tikino vyriškis.

Daugelis gėdijasi temų apie seksualinį gyvenimą

Nors ne visi sutiko atsakyti į šį klausimą, tačiau daugelis pripažįsta, kad lytiniai santykiai – gyvybiškai svarbu. Lietuvoje pristatytas „Spinter“ tyrimas atskleidė, kad lietuviai savo seksualinį gyvenimą vertina šešetu.

Netrukus TV3 Žinių žurnalistei pavyko pakalbinti ir du tautos išrinktuosius, dirbančius Seime.

„Devyni“, – pozityviai įvertino Algirdas Sysas.

„Pirmiausiai, viskas priklauso nuo lūkesčių. Jei tavo lūkesčiai tokie patys, kai tau buvo šešiolika ar septyniolika, tai čia viskas nuo to priklauso“, – filosofiškai į klausimą pažvelgė Seimo narys Julius Sabatauskas.

Seksas – viena iš labiausiai literatūroje ir mene aprašytų, bet taip pat viena iš labiausiai cenzūruotų ar draudžiamų temų istorijoje.

„Vyrai mėgsta pasigirti apie savo seksualinį gyvenimą, tai gali būti, kad ta realybė dar yra tokia, kad tas balas iš tiesų yra dar žemesnis“, – sakė „Fantazijos LT“ vadovas Povilas Klusaitis.

Gydytojai pastebi, kad visuomenėje tai vis dar yra tabu, o iš to kyla kur kas didesnių problemų. Dažniausiai vyrai gėdijasi pripažinti sutrikusią erekciją, nesikreipia į gydytojus, o tai problemą tik gilina.

„Čia tas pats kaip, na, gangrenuoja mano ranka, o aš toliau geriu vaistus nuo skausmo ir gyvenu su ta gangrenuojančia ranka. Tai reikia pripažinti, kad yra problema“, – teigė urologas, nevaisingumo gydymo specialistas Marius Anglickis.

Vyrai nesiryžta kreiptis dėl erekcijos sutrikimų

Vilniečiai atvirauja – anksčiau ši tema būdavo visiškas tabu, dabar žmonės – laisvesni. Pasitaiko, kai į sekso prekių parduotuvę dabar užsuka ir gerokai vyresnių žmonių.

„Vyriausia ponia, kuri yra pas mus apsilankiusi ir nusipirkusi iš mūsų prekių, ir ta ponia mums suteikė tikrai didelį džiaugsmą, jai buvo 94 metai. Sakė, labai šviesus, linksmas žmogus, kuris išėjo ir dar žadėjo sugrįžti“, – džiaugėsi „Fantazijos LT“ vadovas.

Medikai sutaria – aktyvus seksualinis gyvenimas – ilgaamžiškumo paslaptis.

„Na, tai yra fizinė veikla, kaip ir bet kuri fizinė veikla. Ir kuo tu daugiau sportuoji, tuo, tikėtina, tavo širdis yra labiau treniruota ir tu ilgiau gyvensi“, – aktyviau užsiimti seksu ragino urologas, nevaisingumo gydymo specialistas Marius Anglickis.

Urologas patikina – tai, kad linksmybėmis lovoje turėtų užsiiminėti tik jauni žmonės, yra visiškas mitas. O erotinių prekių parduotuvės vadovas pasidalija gerų lytinių santykių receptu.

„Tai tiesiog reikia tuo užsiimti, reikia tuo praktikuotis, reikia skirti seksui dėmesio“, – „Fantazijos LT“ vadovas Povilas Klusaitis.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

