Vokietijoje peiliu subadyta profesinės mokyklos mokytoja: įtariamas paauglys sulaikytas

Policija, reaguodama į maždaug 9:30 val. gautą pranešimą apie užpuolimą panaudojant peilį, pasiuntė komandosus apieškoti profesinę mokyklą vakariniame Eseno mieste.
45 metų mokytoja patyrė sunkius sužalojimus ir buvo skubiai operuota. Medikų teigimu, jos gyvybei pavojus negresia.
„Mes dar nežinome, koks buvo motyvas“, –sakė policijos atstovas.
Pareigūnai aptiko įtariamąjį mažiau nei už trijų kilometrų nuo koledžo ir „panaudojo šaunamuosius ginklus“, kai šis išsitraukė peilį, pranešė policija. Jaunuolis dėl sužeidimų irgi gydomas ligoninėje.
Per incidentą kiti asmenys nenukentėjo, tyrėjai daro prielaidą, kad mokytoja buvo užpulta tyčia.
Įvykio vietoje buvo daugybė policijos pareigūnų, pastatas buvo aptvertas. Vėliau dpa žurnalistai stebėjo, kaip specialiųjų operacijų pajėgos buvo dislokuotos netoli Eseno centrinės geležinkelio stoties, kur įtariamasis buvo sulaikytas.
Pasak dienraščio „Bild“, jis buvo profesinės mokyklos studentas. Ši mokykla yra savivaldybės koledžas, siūlantis kursus profesinio mokymo srityse, tokiose kaip mityba ir namų ūkio ekonomika, taip pat socialinė ir sveikatos priežiūra, jame mokosi apie 1780 studentų.
Esenas yra didelis tankiai apgyvendintos Rūro srities miestas vakarinėje Šiaurės Reino ir Vestfalijos žemėje.
