Vokiečiai britus sutriuškino rekordiniu skirtumu

Pasaulio čempionai šiame susitikime vertėsi be Kauno „Žalgirio“ naujoko Maodo LO.
Pirmosiomis mačo minutėmis britai laikėsi šalia varžovų ir įpusėjus ketvirčiui netgi pirmavo – 13:12. Vis tik Vokietijos rinktinės surengė spurtą dar pirmajame kėlinyje ir susikūrė dviženklį pranašumą – 32:19
Antrajame ketvirtyje vokiečiai tiesiog dominavo aikštėje ir Franzas Wagneris netrukus didino skirtumą iki 21 taško – 45:24. Į pertrauką vokiečiai išėjo pirmaudami užtikrintai – 58:31.
Po pertraukos jau buvo tvarkomi tiesiog formalumas. Trečiojo ketvirčio metu vokiečiai pranašumą dar labiau padidino – 88:40.
Ketvirtajame kėlinyje triuškinimas tęsėsi ir galiausiai vokiečiai pasiekė pergalę didžiausiu skirtumu šiame čempionate
Paskutiniajame ture Vokietijos rinktinė susitiks su grupės etapo šeimininke Suomija, o Didžiosios Britanijos krepšininkų laukia akistata su Juodkalnija.
Vokietija: Tristanas Da Silva 25 (5/7 trit.), Dennisas Schroderis 19 (5 rez. per.), Oscaras Da Silva 13 (6 atk. kam.), Danielis Theisas 10 (9 atk. kam.).
Didžioji Britanija: Mylesas Hessonas (4 atk. kam.) ir Patrickas Whelanas (1/5 trit.) po 11, Jubrile’as Belo 9 (4/10 metimai), Luke’as Nelsonas 7 (7 rez. per.).
