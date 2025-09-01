Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Vokiečiai britus sutriuškino rekordiniu skirtumu

2025-09-01 18:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 18:06

B grupėje ir toliau neklupdama žygiuoja Vokietija (4/0), kuri 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17) sutriuškino Didžiosios Britanijos (0/4) krepšininkus.

Vokiečiai pasiekė pergalę (FIBA Europe nuotr.)

B grupėje ir toliau neklupdama žygiuoja Vokietija (4/0), kuri 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17) sutriuškino Didžiosios Britanijos (0/4) krepšininkus.

REKLAMA
0

Pasaulio čempionai šiame susitikime vertėsi be Kauno „Žalgirio“ naujoko Maodo LO.

Pirmosiomis mačo minutėmis britai laikėsi šalia varžovų ir įpusėjus ketvirčiui netgi pirmavo – 13:12. Vis tik Vokietijos rinktinės surengė spurtą dar pirmajame kėlinyje ir susikūrė dviženklį pranašumą – 32:19

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame ketvirtyje vokiečiai tiesiog dominavo aikštėje ir Franzas Wagneris netrukus didino skirtumą iki 21 taško – 45:24. Į pertrauką vokiečiai išėjo pirmaudami užtikrintai – 58:31.

REKLAMA
REKLAMA

Po pertraukos jau buvo tvarkomi tiesiog formalumas. Trečiojo ketvirčio metu vokiečiai pranašumą dar labiau padidino – 88:40.

REKLAMA

Ketvirtajame kėlinyje triuškinimas tęsėsi ir galiausiai vokiečiai pasiekė pergalę didžiausiu skirtumu šiame čempionate

Paskutiniajame ture Vokietijos rinktinė susitiks su grupės etapo šeimininke Suomija, o Didžiosios Britanijos krepšininkų laukia akistata su Juodkalnija.

Vokietija: Tristanas Da Silva 25 (5/7 trit.), Dennisas Schroderis 19 (5 rez. per.), Oscaras Da Silva 13 (6 atk. kam.), Danielis Theisas 10 (9 atk. kam.).

Didžioji Britanija: Mylesas Hessonas (4 atk. kam.) ir Patrickas Whelanas (1/5 trit.) po 11, Jubrile’as Belo 9 (4/10 metimai), Luke’as Nelsonas 7 (7 rez. per.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų