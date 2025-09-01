Dar vieną žaidėją praradę estai krito prieš Turkiją

Estai lieka kovoti dėl 3–4 vietų grupėje, nes po pergalę turi ir latviai (1/2), ir portugalai (1/2). Turkija ir Serbija (3/0) kausis dėl pirmos vietos.
Turkijos rinktinė šovė į priekį nuo susitikimo pradžios (14:5), o Alperenas Šengunas skirtumą augino iki dviženklio – 17:5. Nors estai buvo priartėję (13:19), tuo džiaugėsi neilgai, nes Turkija vėl tolo – 36:17. Po dviejų kėlinių Turkija pirmavo 46:27, o estai dėl traumos dar neteko Sanderio Raiestes.
Skirtumas išliko triuškinamas (65:46), tačiau Kristianas Kullamae tempė į priekį estus – 52:65. Nors deficitas ir aptirpo, turkai neprisileido varžovų stipriai arčiau ir galiausiai įsirašė pergalę.
Turkijai dar liko mačas su Serbija, tuo tarpu estai susitiks su portugalais.
Prieš tai estai čempionate jau prarado kapitoną Siimą-Sanderį Vene.
Turkija: Alperenas Šengunas 21 (8 atk. kam., 5 rez. perd.), Ercanas Osmani 14 (10 atk. kam.), Ademas Bona 12, Cedi Osmanas 11, Šehmusas Hazeras 9.
Estija: Kristianas Kullamae 16 (4/7 trit.), Kregoras Hermetas 12 (4/6 trit.), Matthiasas Tassas 9, Henris Drellas ir Kasparas Treieris – po 8.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!