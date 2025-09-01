Pažintis su Suomijos rinktine: išreikšti lyderiai ir daug žaidėjų, neturinčių klubų

#1 21 metų 193 cm ūgio įžaidėjas Miro Little‘as („Santa Barbara“, NCAA)
EČ statistika: 17 min., 5 tšk., 2 atk. kam., 3,3 rez. perd., 5,7 naud. bal.
Labai talentingu laikytas įžaidėjas tobulėjo kartu su Matu Buzeliu, bet į NCAA iškeliavęs pateko į nedėkingą situaciją ir daugiau laiko leido ant suolo nei aikštelėje, todėl vasarą nutarė pakeisti universitetą. Proveržio M.Little‘as nerodo ir suomių rinktinėje, kur turi pakankamai laiko pasireikšti, tačiau rungtyniauja blankokai. Vis dėlto tai yra dar jaunas žaidėjas, kuriam aiškiai stinga žaidimo praktikos ir jeigu kitame NCAA sezone jam pavyks pagauti gerą žaidimo bangą ir ritmą, ateityje jis gali tapti geru žaidėju.
#9 34 metų 191 cm ūgio gynėjas Sasu Salinas (Madrido „Estudiantes“)
EČ statistika: 25 min., 14 tšk., 3,7 atk. kam., 5 rez. perd., 20,7 naud. bal.
Vienas labiausiai stebinančių kol kas čempionato žaidėjų. S.Salino galimybes visi puikiai žinome, bet jo naudingumo balų eilutė kol kas verčia pakelti antakius. Tiesa, žaista prieš tris silpnesnius varžovus ir labai įdomu, kokie skaičiai bus susitikus su lietuviais ir vokiečiais. Snaiperis rodo, kad geba ne tik mesti, bet ir kurti progas kitiems, taip pat savo kovingumo dėka susirenka net po 2 kamuolius puolime. S.Salino žaidimas paremtas tritaškiais, kuriuos jis kol kas realizuoja fantastiškai – 11 iš 19 (57,9 proc.) pasiekė tikslą. Dar pataikė ir visus 3 dvitaškius bei visas 3 baudas.
#13 25 metų 203 cm ūgio centras Olivier Nkamhoua (Varezės „OpenJobMetis“)
EČ statistika: 18 min., 8,7 tšk., 4,3 atk. kam., 3 rez. perd., 9 naud. bal.
Debiutinį sezoną po NCAA Chemnico klube sužaidęs aukštaūgis dabar persikėlė į Italiją. Suomijos rinktinėje jis yra pagrindinis vidurio puolėjas, kuris ne tik geba taškus rinkti baudos aikštelėje, bet ir plėsti puolimą, kadangi atakuoja iš toli. Tiesa, kol kas realizacija šlubuoja – 3 iš 10 tritaškių pasiekė tikslą. Su O.Nkamhoua suomiai neabejotinai pikenpopais atakuos lėtesnius lietuvių centrus ir čia mūsiškių gynyba turi būti tam pasiruošusi. Galima sakyti, kad O.Nkamhoua lietuviams daugiau problemų gali padaryti būtent perimetre, o ne po krepšiais, kur prieš jį apsiginti patikimų žaidėjų turime.
#18 25 metų 204 cm ūgio sunkusis kraštas Mikaelis Jantunenas (Stambulo „Fenerbahče“)
EČ statistika: 25 min,, 8,7 tšk., 4 atk. kam., 2 rez. perd., 11 naud. bal.
Naujasis Šarūno Jasikevičiaus auklėtinis, atvykęs iš Paryžiaus „Paris“ ekipos. M.Jantuneno stiprybė yra tolimas metimas, bet jis šiame čempionate kol kas pataiko tik kas trečią tokį bandymą. Tai yra žaidėjas, kuris geba rinkti taškus ir arčiau krepšio, yra labai pavojingas atviroje aikštelėje. Savo mintimis prieš rungtynes pats žaidėjas pasidalino su Lietuvos žiniasklaida, kur pasakojo ir apie persikėlimą pas Šarą, ir apie Vilniaus „Wolves“ dėmesį.
#19 26 metų 201 cm ūgio puolėjas Eliasas Valtonenas (Granados „Coviran“)
EČ statistika: 21 min., 4,7 tšk., 3,7 atk. kam., 1 rez. perd., 5,7 naud. bal.
Antrajam sezonui Granados klube likęs žaidėjas šiame čempionate dar nepramušė iš toli – prametė visus 4 tritaškius. Tai nėra snaiperis, bet tritaškį tikrai gali pataikyti. E.Valtonenas neturi svarbaus vaidmens puolime, daugiau susirenka taškus iš įkirtimų ir prasiveržimų, o pagrindinės jo užduotys yra gynybinės.
#20 30 metų 208 cm ūgio puolėjas Alexanderis Madsenas (be klubo)
EČ statistika: 8 min., 1 tšk., 2,3 atk. kam., 1,7 rez. perd., 2,3 naud. bal.
Lerido „Hiopos“ klube žaidęs aukštaūgis vis dar yra be klubo. Praėjęs sezonas jam buvo labai blankus (3,5 tšk. per 13 min.), o savo vertės jis nepakelia ir Europos čempionate, kur atlieka visiškai epizodinį vaidmenį. Vos prieš kelis metus Pasaulio taurėje A.Madsenas dar buvo svarbus rotacijos žaidėjas, bet šiose pirmenybėse jis yra suolo galo žaidėjas.
#21 27 metų 188 cm ūgio įžaidėjas Edonas Maxhuni (Diunkero „Gravelines“)
EČ statistika: 17 min., 10 tšk., 3,3 rez. perd., 10,3 naud. bal.
Po puikaus sezono Izmiro klube (13 tšk. Turkijos lygoje), gynėjas persikėlė į Prancūziją. E.Maxhuni padarė pastebimą pažangą per pastaruosius kelis metus, dabar ne tik gali pataikyti iš toli, bet ir rinkti taškus ir arčiau. Kol kas jis labiau koncentruojasi į taškų rinkimą nei progų sukūrimą kitiems, bet tikrai gali padidinti savo rezultatyvių perdavimų vidurkį, jeigu pats mesti į krepšį galimybių neturės.
#23 28 metų 213 cm ūgio puolėjas Lauri Markkanenas (Jutos „Jazz“)
EČ statistika: 29 min., 32 min., 7 atk. kam., 2,3 rez. perd., 33,7 naud. bal.
Šio puolėjo pristatinėti nereikia – ryškiausia suomių rinktinės žvaigždė ir vienas geriausių žaidėjų šiame turnyre. Sunkiai stabdomas atletas, kuris gali prasiveržti arčiau krepšio, gali rinkti taškus labai tolimais tritaškiais ar varžovus gniuždyti dėjimais per juos. L.Markkanenas varžovų dažniausiai stabdomas pražangomis ir per mačą meta po 12 baudų, o jas realizuoja net 89 proc. Apskritai „iš žaidimo“ suomių pažiba pataikė 18 metimų iš 30. Praktiškai nesulaikomas žaidėjas, kuris savo statistikos eilutę susirinks ir lieka tik klausimas, ar atsiras jam pagalbos. Bus labai įdomu stebėti, kokį planą prieš „Jazz“ puolėją yra paruošęs lietuvių trenerių štabas.
#24 18 metų 210 cm ūgio puolėjas Miikka Muurinenas (Arizonos universitetas, NCAA)
EČ statistika: 8 min., 4,7 tšk., 2 atk. kam., 4,7 naud. bal.
Tai yra suomių ateities projektas – dar labai jaunas žaidėjas jau prasimušė į vyrų rinktinę ir ne veltui yra laikomas talentingiausiu savo kartos krepšininku. Greitas ir atletiškas puolėjas, kuris vadinamas naujuoju L.Markkanenu. Treneris šiam jaunuoliui suteikė minučių, kai varžovai buvo triuškinami, bet lieka atviras klausimas, ar M.Muurinenas jau pasiruošęs rungtyniauti, kai varžovai pajėgesni bei dvikova yra arti. Po ketverių metų vyksiančiame kitame Europos čempionate M.Muurinenas tikrai bus gerokai svarbesnis žaidėjas.
#30 26 metų 195 cm ūgio gynėjas Andre Gustavsonas (be klubo)
EČ statistika: 18 min., 3,3 tšk., 2 atk. kam., 1,3 rez. perd., 6,7 naud. bal.
Praėjusiame sezone Suomijoje rungtyniavęs žaidėjas dabar klubo neturi. Nepaisant to, jis turi trenerio pasitikėjimą ir rungtyniauja nemažai minučių. Iš toli A.Gustavsonas vengia atakuoti, nors tai tikrai geba daryti. Suomijos rinktinėje jo užduotys dabar yra gynybinės ir jis jas atlieka visai neblogai. Galima drąsiai sakyti, kad tai yra „vaidmens žaidėjas“.
#34 27 metų 198 cm ūgio gynėjas Jacobas Grandisonas (be klubo)
EČ statistika: 10 min., 2,5 tšk., 2,5 atk. kam., 1 rez. perd., 4,5 naud. bal.
Praėjusį sezoną Suomijoje žaidęs, bet vasarį į Salonikų PAOK persikėlęs žaidėjas dar klubo nesusirado. Rinktinėje jis svarbaus vaidmens taip pat neturi – aikštelėje pasirodo tuomet, kai jau dvikovos laimėtojas nekelia klausimo. Suolo galo krepšininkas, kuris nėra skirtumą darantis žaidėjas.
#35 32 metų 188 cm ūgio įžaidėjas Iilari Seppala (be klubo)
EČ statistika: 7 min., 1,7 tšk., 0,7 atk. kam., 2 rez. perd., 2,7 naud. bal.
Vengrijoje (17,6 tšk.) pernai žaidęs gynėjas dabar neturi kontrakto 2025–2026 m. sezonui su jokia komanda. I.Seppala buvo siūlomas ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) ekipoms, bet didelio susidomėjimo nesulaukė. Visą karjerą šis žaidėjas garsėja kaip geras metikas iš toli ir pastarieji sezonai tik patvirtina šį faktą – 42 proc., 38 proc. ir 40 proc. Tikrai solidūs skaičiai, bet suomių rinktinėje jo paslaugų ant parketo prireikia itin retai.
