TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuva prieš Suomiją versis be T.Sedekerskio

2025-09-01 17:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 17:29

Lietuvos rinktinė šį vakarą Europos čempionato B grupėje stoja į kovą prieš šeimininkę Suomiją, tačiau dvikovoje neturės Tado Sedekerskio.

T.Sedekerskis praleis mačą su Suomija (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinė šį vakarą Europos čempionato B grupėje stoja į kovą prieš šeimininkę Suomiją, tačiau dvikovoje neturės Tado Sedekerskio.

0

Krepsinis.net šaltiniai praneša, kad T.Sedekerskis dėl čiurnos traumos praleis rungtynes su Suomija, bet tikimasi, jog turnyre ant parketo dar grįš, veikiausiai jau atkrintamosiose Rygoje.

„Neatsimenu, kada pastarąjį kartą esu turėjęs čiurnos traumą, kūnas sureagavo ne taip gerai, kaip galėjau tikėtis pats, – sekmadienį treniruotėje kalbėjo T.Sedekerskis. – Neslėpsiu, skausmas yra, bet čempionatas ilgas, liekame pozityvūs, daktarai daro viską, ką gali. Per daug nedarėme tyrimų, nevažiavome į ligoninę, norime tikėti, kad nieko baisaus nėra.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

206 cm ūgio T.Sedekerskis regėtas kaip pagrindinis kandidatas gynyboje stabdyti po 32,3 taško pelnančią Suomijos žvaigždę Lauri Markkaneną.

„Sedekerskio mums reikia, nes jis yra mobilus, aukštas, greitas“, – dar sekmadienį apie gynybą prieš L.Markkaneną kalbėjo vyr. treneris Rimas Kurtinaitis.

Traumą Vitorijos „Baskonia“ kapitonas patyrė paskutinėmis rungtynių sekundėmis mače su Vokietija.

Pats 27-erių T.Sedekerskis Europos čempionate per 22 minutes fiksuoja 7,7 taško, 4,3 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 13,3 naudingumo balo vidurkius.

Rungtynes tarp Lietuvos ir Suomijos tiesiogiai 20.30 val. transliuos TV3 televizija.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

