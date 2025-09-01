Oficialu: L.Lekavičius papildė AEK

Oficialiai paskelbta, kad 31 metų 180 cm ūgio įžaidėjas tapo Mindaugo Kuzminsko komandos draugų Atėnų AEK sudėtyje.
Anksčiau buvo skelbta, kad lietuvis per sezoną uždirbs 300 tūkstančių eurų.
Eurolygoje 31 metų 180 cm ūgio įžaidėjas per 7 minutes pelnė 2,1 taško, atkovojo 0,3 kamuolio ir rinko minus 0,1 naudingumo balo. Skaičiai Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 15 minučių siekė 7,2 taško, 1,4 atkovoto kamuolio, 2,2 perdavimo bei 8,2 naudingumo balo.
