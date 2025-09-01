Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Oficialu: L.Lekavičius papildė AEK

2025-09-01 16:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 16:49

Buvęs ilgametis Kauno „Žalgirio“ gynėjas Lukas Lekavičius rado naują klubą.

L.Lekavičius keliasi į Atėnus (BNS nuotr.)

Buvęs ilgametis Kauno „Žalgirio“ gynėjas Lukas Lekavičius rado naują klubą.

0

Oficialiai paskelbta, kad 31 metų 180 cm ūgio įžaidėjas tapo Mindaugo Kuzminsko komandos draugų Atėnų AEK sudėtyje.

Anksčiau buvo skelbta, kad lietuvis per sezoną uždirbs 300 tūkstančių eurų.

Eurolygoje 31 metų 180 cm ūgio įžaidėjas per 7 minutes pelnė 2,1 taško, atkovojo 0,3 kamuolio ir rinko minus 0,1 naudingumo balo. Skaičiai Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 15 minučių siekė 7,2 taško, 1,4 atkovoto kamuolio, 2,2 perdavimo bei 8,2 naudingumo balo.

