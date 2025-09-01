Be gailesčio: Vokietija šventė didžiausią čempionato pergalę

Vokietijos rinktinė visus kėlinius laimėjo dviženkliu skirtumu ir galiausiai dvikova baigėsi 63 taškų persvara.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Tristanas da Silva, įmetęs 22 taškus. Tuo tarpu Kauno „Žalgirio“ gynėjas Maodo Lo nežaidė.
Britams Mylesas Hessonas ir Patrickas Whelanas įmetė po 11 taškų.
Vokiečiai pataikė net 33 dvitaškius 44 bei 14 tolimų metimų iš 27. 120 įmestų taškų yra naujas šių metų čempionato rekordas.
Paskutiniajame ture Vokietijos rinktinė susitiks su Suomija, o Didžiosios Britanijos krepšininkų laukia dvikova su Juodkalnija.
Vokietijos rinktinė: Tristanas da Silva 22 (5/5 dvit., 4/6 trit., 5 atk. kam.), Dennis Schroderis 19 (6/11 dvit., 2/4 trit., 5 rez. perd., 4 kld.), Franzas Wagneris 18 (3/5 dvit., 3/4 trit., 10 rez. perd.), Oscaras Da Silva 13 (6/7 dvit., 5 atk. kam.), Danielius Theis 10 (9 atk. kam.), Isaac Bonga (1/4 trit., 7 atk. kam.), Andreas Obstas (2/5 trit.) ir Johannesas Thiemannas (6 atk. kam.) po 8, Justus Hollatzas 6 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Leonas Kratzeris 2.
Didžiosios Britanijos rinktinė: Mylesas Hessonas (4/9 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam.) ir Patrickas Whelanas (4/4 dvit., 1/5 trit.) po 11, Jubrile Belo 9 (4/10 dvit.), Luke Nelsonas 7 (1/5 trit., 7 rez. perd.), Jelani Watsonas Gayle 5 (1/4 trit.), Carlas Wheatle, Akwasi Yeboahas (1/6 trit.) ir Aminas Adamu (1/5 dvit.) po 4, Danielius Akinas 2 (5 atk. kam.).
