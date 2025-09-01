Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Sedekerskis praleis rungtynes prieš Suomiją

2025-09-01 17:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 17:41

Lietuvos rinktinė šį vakarą Europos čempionato B grupėje prieš Suomiją rungtyniaus be Tado Sedekerskio.

Sedekerskis | BNS nuotr.

Lietuvos rinktinė šį vakarą Europos čempionato B grupėje prieš Suomiją rungtyniaus be Tado Sedekerskio.

0

Krepsinis.net žurnalistas Jonas Lekšas praneša, kad 27-erių puolėjas dėl čiurnos traumos praleis dvikovą, tačiau tikimasi, jog jis dar grįš į aikštę šiame turnyre – veikiausiai jau atkrintamosiose Rygoje.

206 cm ūgio puolėjas buvo matomas kaip pagrindinis kandidatas gynyboje prieš Suomijos žvaigždę Lauri Markkaneną, kuris vidutiniškai renka po 32,3 taško.

TAIP PAT SKAITYKITE:

T. Sedekerskis traumą patyrė paskutinėmis rungtynių sekundėmis mače su Vokietija.

Šiame Europos čempionate jis per 22 minutes vidutiniškai pelno 7,7 taško, atkovoja 4,3 kamuolio, atlieka 3 rezultatyvius perdavimus ir renka 13,3 naudingumo balo.

Lietuvos ir Suomijos rungtynes nuo 20.30 val. tiesiogiai transliuos TV3.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

