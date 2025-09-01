Sedekerskis praleis rungtynes prieš Suomiją

Krepsinis.net žurnalistas Jonas Lekšas praneša, kad 27-erių puolėjas dėl čiurnos traumos praleis dvikovą, tačiau tikimasi, jog jis dar grįš į aikštę šiame turnyre – veikiausiai jau atkrintamosiose Rygoje.
206 cm ūgio puolėjas buvo matomas kaip pagrindinis kandidatas gynyboje prieš Suomijos žvaigždę Lauri Markkaneną, kuris vidutiniškai renka po 32,3 taško.
T. Sedekerskis traumą patyrė paskutinėmis rungtynių sekundėmis mače su Vokietija.
Šiame Europos čempionate jis per 22 minutes vidutiniškai pelno 7,7 taško, atkovoja 4,3 kamuolio, atlieka 3 rezultatyvius perdavimus ir renka 13,3 naudingumo balo.
Lietuvos ir Suomijos rungtynes nuo 20.30 val. tiesiogiai transliuos TV3.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!