Ofiicalu: Lekavičius žais AEK klube

Oficialiai paskelbta, kad 31-erių įžaidėjas persikels į Atėnų AEK komandą, kurioje žaidžia Mindaugas Kuzminskas.
Praėjusį sezoną AEK iškovojo bronzos medalius tiek FIBA Čempionų lygoje, tiek Graikijos čempionate.
Praėjusį sezoną „Žalgiryje“ gynėjas nerungtyniavo nuo vasario 9 d., kai jam buvo atlikta kirkšnies išvaržos operacija.
2024–2025 m. Eurolygos sezone L. Lekavičius spėjo sužaisti 14 rungtynių ir pelnydavo po 2,1 taško. LKL čempionate per 17 mačų jo vidurkiai siekė 7,2 taško ir 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
