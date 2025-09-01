Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Ofiicalu: Lekavičius žais AEK klube

2025-09-01 16:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 16:55

Lukas Lekavičius po ilgo laikotarpio Kauno „Žalgiryje“ karjerą tęs užsienyje.

Lukas Lekavičius | BNS nuotr.

Lukas Lekavičius po ilgo laikotarpio Kauno „Žalgiryje" karjerą tęs užsienyje.

0

Oficialiai paskelbta, kad 31-erių įžaidėjas persikels į Atėnų AEK komandą, kurioje žaidžia Mindaugas Kuzminskas.

Praėjusį sezoną AEK iškovojo bronzos medalius tiek FIBA Čempionų lygoje, tiek Graikijos čempionate.

Praėjusį sezoną „Žalgiryje“ gynėjas nerungtyniavo nuo vasario 9 d., kai jam buvo atlikta kirkšnies išvaržos operacija.

2024–2025 m. Eurolygos sezone L. Lekavičius spėjo sužaisti 14 rungtynių ir pelnydavo po 2,1 taško. LKL čempionate per 17 mačų jo vidurkiai siekė 7,2 taško ir 2,2 rezultatyvaus perdavimo.  

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

