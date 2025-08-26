Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasieniečiai prie sienos su Baltarusija apgręžė 32 neteisėtus migrantus

2025-08-26 07:09 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 07:09

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija praėjusią parą apgręžė itin daug neteisėtų migrantų – 32, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.



0

Latvijos pasienio tarnyba pirmadienį apgręžė 23 tokius asmenis, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę net 341 neteisėtą užsienietį. 

Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1065.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

