VSAT: bandant stabdyti antrinę migraciją, Lenkijoje ir Lietuvoje šiemet sulaikyta per 600 migrantų

Pasak jo, iš minėto skaičiaus 40–42 proc. yra sulaikyti Lenkijos pasieniečių ir likusi apie 58–60 proc. dalis buvo sulaikyta VSAT pareigūnų.
Vado pavaduotojas taip pat teigė, jog didžioji dauguma (apie 80–90 proc.) sulaikytų migrantų į Europos Sąjungą (ES) pateko neteisėtai kirsdami Latvijos sieną iš Baltarusijos.
„Kalbant apie neteisėtą antrinę migraciją, kurios paveiktos yra mūsų vidaus sienos, tai kryptis Lietuva-Lenkija šiam momentui yra bendrai sulaikyta apie 640. Tai Lietuvos ir Lenkijos pasieniečių bendras darbas stabdant antrinę migraciją“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė S. Nekraševičius.
Anot jo, antrinės migracijos fenomenas, kai iš Baltarusijos į Latviją patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją, pastarąsias savaites yra labai stipriai besivystantis.
VSAT atstovas Giedrius Mišutis BNS nurodė, jog lyginant su praėjusiais metais, sulaikytų migrantų skaičius išaugo 51 proc., daugiausiai šalių viduje jų sulaikyta rugpjūtį – 187.
Nepaisant to, šiuo metu Lietuvos išorinės sienos migracijos yra veikiamos statistiškai mažiausiai.
„Jeigu mes paimsime nuo 2021 metų besitęsiančią instrumentalizuotą Baltarusijos režimo agresiją, panaudojant migrantus, tai pats fenomenas yra augantis ir panašu, kad su dabartinėmis tendencijomis mes turėsime didžiausią skaičių regione nuo pat pačios krizės sukėlimo momento“, – kalbėjo S. Nekraševičius.
VSAT duomenimis, daugiausiai sulaikytų migrantų – Somalio piliečiai.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1065 migrantai, tiesa, Latvijoje ir Lenkijoje šie skaičiai – didesni.
Poreikis stabdyti antrinę migraciją buvo nurodytas kaip priežastis, kodėl Lenkija liepos pradžioje atkūrė laikiną sienų kontrolę su Lietuva ir Vokietija.
Palenkės vaivadijos sienos apsaugos tarnyba rugpjūčio viduryje pranešė nuo liepos 7-osios Lenkijos ir Lietuvos pasienyje sulaikiusi per 120 žmonių.
Pasienyje su Lietuva Lenkijos pareigūnai transporto priemones tikrina 13-oje vietų, jų kontrolė yra vykdoma pasirinktinai.
Nuolatinė papildoma kontrolė vykdoma trijuose Lietuvos ir Lenkijos pasienio punktuose: Budzisko-Kalvarijos, Lazdijų-Ogrodniki kelio ir Mockavos-Trakiszki geležinkelio stoties.
