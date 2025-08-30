Vokietija nepritaria ES sankcijoms Izraeliui dėl karo Gazos Ruože

Europos Komisija siūlo stabdyti finansavimą Izraelio bendrovių atliekamiems tyrimams po to, kai ES vidinis patikrinimas nustatė, kad Izraelio veiksmai karo zonoje pažeidžia ES ir Izraelio susitarimą, kuriuo abi pusės įsipareigojo gerbti žmogaus teises.
Tačiau šis žingsnis greičiausiai neturės jokios įtakos Izraelio politiniams sprendimams ir karo veiksmams Gazos Ruože. Todėl Vokietijos neįtikina Europos Komisijos pasiūlymas. Tokią nuomonę J. Wadephulas išsakė šeštadienį Kopenhagoje ES užsienio reikalų
Ministras pabrėžė, kad vietoje to Vokietija nusprendė apriboti ginklų tiekimą Izraeliui.
„Manau, kad tai labai gera tikslinga priemonė, kuri yra labai svarbi ir itin reikalinga“, – sakė jis.
ES valstybių nuomonės išsiskyrė dėl to, kaip reaguoti į Izraelio karą Gazos Ruože ir prastėjančią civilių padėtį.
Karas prasidėjo po to, kai „Hamas“ islamistai 2023 m. spalio 7 d. įsiveržė iš Gazos Ruožo į Izraelį, nužudė 1 195 žmones ir paėmė 251 įkaitą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!