Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Vokietija nepritaria ES sankcijoms Izraeliui dėl karo Gazos Ruože

2025-08-30 13:07 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 13:07

Vokietija kol kas nepritars Europos Sąjungos (ES) sankcijoms prieš Izraelį dėl katastrofinės humanitarinės padėties Gazos Ruože. Tai šeštadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas.

Izraelis smogė Iranui (asoc. nuotr. SCANPIX)

Vokietija kol kas nepritars Europos Sąjungos (ES) sankcijoms prieš Izraelį dėl katastrofinės humanitarinės padėties Gazos Ruože. Tai šeštadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas.

REKLAMA
0

Europos Komisija siūlo stabdyti finansavimą Izraelio bendrovių atliekamiems tyrimams po to, kai ES vidinis patikrinimas nustatė, kad Izraelio veiksmai karo zonoje pažeidžia ES ir Izraelio susitarimą, kuriuo abi pusės įsipareigojo gerbti žmogaus teises.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau šis žingsnis greičiausiai neturės jokios įtakos Izraelio politiniams sprendimams ir karo veiksmams Gazos Ruože. Todėl Vokietijos neįtikina Europos Komisijos pasiūlymas. Tokią nuomonę J. Wadephulas išsakė šeštadienį Kopenhagoje ES užsienio reikalų 

REKLAMA
REKLAMA

Ministras pabrėžė, kad vietoje to Vokietija nusprendė apriboti ginklų tiekimą Izraeliui.

„Manau, kad tai labai gera tikslinga priemonė, kuri yra labai svarbi ir itin reikalinga“, – sakė jis.

ES valstybių nuomonės išsiskyrė dėl to, kaip reaguoti į Izraelio karą Gazos Ruože ir prastėjančią civilių padėtį.

Karas prasidėjo po to, kai „Hamas“ islamistai 2023 m. spalio 7 d. įsiveržė iš Gazos Ruožo į Izraelį, nužudė 1 195 žmones ir paėmė 251 įkaitą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų