Lvive atsisveikinta su nužudytu buvusiu Ukrainos Rados pirmininku

Ceremonijoje dalyvavo velionio politiko šeima ir artimi draugai, taip pat Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančiukas, jo pirmasis pavaduotojas Oleksandras Kornijenka, buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, buvę ministrai pirmininkai Volodymyras Hroismanas, Arsenijus Jaceniukas ir Julija Tymošenko bei buvęs parlamento pirmininkas Oleksandras Turčynovas.
Vėliau atsisveikinimo su A. Parubijumi ceremonija vyko Turgaus aikštėje prie Lvivo rotušės.
Buvęs Aukščiausiosios Rados pirmininkas ir parlamento narys A. Parubijus buvo nušautas Lvive rugpjūčio 30 dieną.
Teisėsaugos pareigūnai, įskaitant Lvivo srities policijos viršininką Oleksandrą Šliachovskį ir srities prokurorą Mykolą Meretą, teigė, kad tyrėjai neatmeta galimybės, jog su nužudymu susijusi Rusija.
Įtariamasis 52 metų Lvivo gyventojas buvo sulaikytas rugpjūčio 31 d. naktį Chmelnyckio srityje.
Anksčiau vieša A. Parubijaus atminimo ir atsisveikinimo ceremonija vyko Kyjivo Nepriklausomybės aikštėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!