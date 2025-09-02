Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Prabilo buvusio Ukrainos Rados pirmininko žudikas, atskleidė motyvus

2025-09-02 14:02
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-02 14:02

Įtariamasis buvusio Ukrainos pralamento vadovo Andrijaus Parubijaus nužudymu prisipažino padaręs nusikaltimą ir paaiškino savo motyvus, rašo „Kanal 24“.

Andrijus Parubijus (nuotr. ELTA)

Įtariamasis buvusio Ukrainos pralamento vadovo Andrijaus Parubijaus nužudymu prisipažino padaręs nusikaltimą ir paaiškino savo motyvus, rašo „Kanal 24".

6

Įtariamasis Mykolas Scelnikovas pareiškė, kad nužudė A. Parubijų norėdamas atkeršyti valdžiai.

Nužudytas buvęs Ukrainos parlamento vadovas

Vyras sako, kad pasirinko A. Parubijų savo auka, nes šis „buvo šalia“. Jis taip pat pareiškė, kad jei gyventų Vinycioje, jo galimu taikiniu būtų buvęs prezidentas Petro Porošenka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek anksčiau buvo skelbiama, kad vyras nusikaltimą padarė, nes jį šantažavo rusai. Buvo skelbiama, kad jam esą nužudyti A. Parubijų liepta mainais už žuvusio sūnaus kūną.

Komentuodamas žurnalistams, įtariamasis paneigė Rusijos šantažo versiją ir pareiškė, kad tai yra jo „asmeninė keršto akcija Ukrainos valdžiai“. Jis pabrėžė, kad nebendradarbiavo su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, tačiau pripažino, kad nori rasti savo žuvusio sūnaus kūną.

„Pripažįstu, kad jį (A. Parubijų – red.  past.) nužudžiau. Ir noriu paprašyti, kad mane iškeistų į karo belaisvius, kad galėčiau nuvykti ir rasti savo sūnaus kūną“, – pareiškė jis.

Teisme jis neprieštaravo, kad jam būtų taikoma kardomoji priemonė kalinimas.

Šalies vidaus reikalų ministro pareiškime teigiama, kad šeštadienį įvykdyta žmogžudystė buvo kruopščiai suplanuota.

A. Parubijus, vienas pagrindinių 2004 ir 2014 m. proeuropietiškų šalies protesto judėjimų veikėjų, buvo nušautas vakariniame Lvivo mieste.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

