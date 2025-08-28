Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija: kitą savaitę Pekine laukiama Šiaurės Korėjos lyderio

2025-08-28 06:55 / šaltinis: BNS
2025-08-28 06:55

Kinija ketvirtadienį pranešė, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas rugsėjo 3 dieną Pekine dalyvaus didžiuliame kariniame parade, skirtame paminėti 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines.

Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)

Kinija ketvirtadienį pranešė, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas rugsėjo 3 dieną Pekine dalyvaus didžiuliame kariniame parade, skirtame paminėti 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines.

0

Kinų užsienio reikalų ministro pavaduotojas Hong Lei apie Kim Jong Uno dalyvavimą pranešė spaudos konferencijoje.

Šiaurės Korėjos lyderis vėliausią kartą Kinijoje lankėsi 2019 metų sausį, kai atvyko derybų su prezidentu Xi Jinpingu .

Parade, kuriame bus demonstruojama naujausia Kinijos įranga, taip pat dalyvaus apie 26 lyderiai, įskaitant Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

Milijonai kinų žuvo per užsitęsusį karą su imperine Japonija 1930–1940 metais, kuris tapo pasaulinio konflikto dalimi po Tokijo išpuolio Perl Harbore 1941 metais.

