Kinija: kitą savaitę Pekine laukiama Šiaurės Korėjos lyderio

Kinų užsienio reikalų ministro pavaduotojas Hong Lei apie Kim Jong Uno dalyvavimą pranešė spaudos konferencijoje.
Šiaurės Korėjos lyderis vėliausią kartą Kinijoje lankėsi 2019 metų sausį, kai atvyko derybų su prezidentu Xi Jinpingu .
Parade, kuriame bus demonstruojama naujausia Kinijos įranga, taip pat dalyvaus apie 26 lyderiai, įskaitant Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.
Milijonai kinų žuvo per užsitęsusį karą su imperine Japonija 1930–1940 metais, kuris tapo pasaulinio konflikto dalimi po Tokijo išpuolio Perl Harbore 1941 metais.
