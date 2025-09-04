Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinijos prezidentas surengė derybas su Šiaurės Korėjos lyderiu

2025-09-04 13:42 / šaltinis: BNS
2025-09-04 13:42

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ketvirtadienį susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, atvykusiu reto užsienio vizito, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ketvirtadienį susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, atvykusiu reto užsienio vizito, pranešė valstybinė žiniasklaida.

REKLAMA
0

Xi Jinpingas „Didžiojoje Liaudies salėje Pekine surengė derybas su Kim Jong Unu (...), kuris atvyko į Kiniją dalyvauti Kinijos liaudies pasipriešinimo karo prieš japonų agresiją ir Pasaulinio antifašistinio karo pergalės 80-ųjų metinių minėjime“, sakoma valstybinio transliuotojo CCTV pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Xi Jinpingą trečiadienį per Pekine įvykusį didžiulį karinį paradą supo Kim Jong Unas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Parade tarp kitos ginkluotės buvo demonstruojami povandeniniai dronai, didžiuliai lazeriniai bei raketiniai ginklai. Parado metu šie trys valstybių vadovai pirmą kartą buvo užfiksuoti kartu dalyvaujantys tame pačiame renginyje.

REKLAMA
REKLAMA

Kinija išlieka Šiaurės Korėjos svarbiausia sąjungininkė, o jų stiprus ryšys buvo užmegztas dar šeštajame dešimtmetyje, kruvino Korėjos karo metu.

REKLAMA

Į Pekiną Kim Jong Unas atvyko antradienį, jį lydėjo dukra Kim Ju Ae. Tai antra jo kelionė į užsienį per šešerius metus ir pirmas vizitas Kinijoje nuo 2019-ųjų.

Anksčiau ketvirtadienį Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas sakė, kad Xi Jinpingas ir Kim Jong Unas per derybas „nuodugniai apsikeis nuomonėmis“ apie Kinijos ir Šiaurės Korėjos santykius bei abiem šalims rūpimus klausimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų