Kinijos prezidentas surengė derybas su Šiaurės Korėjos lyderiu

Xi Jinpingas „Didžiojoje Liaudies salėje Pekine surengė derybas su Kim Jong Unu (...), kuris atvyko į Kiniją dalyvauti Kinijos liaudies pasipriešinimo karo prieš japonų agresiją ir Pasaulinio antifašistinio karo pergalės 80-ųjų metinių minėjime“, sakoma valstybinio transliuotojo CCTV pranešime.
Xi Jinpingą trečiadienį per Pekine įvykusį didžiulį karinį paradą supo Kim Jong Unas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Parade tarp kitos ginkluotės buvo demonstruojami povandeniniai dronai, didžiuliai lazeriniai bei raketiniai ginklai. Parado metu šie trys valstybių vadovai pirmą kartą buvo užfiksuoti kartu dalyvaujantys tame pačiame renginyje.
Kinija išlieka Šiaurės Korėjos svarbiausia sąjungininkė, o jų stiprus ryšys buvo užmegztas dar šeštajame dešimtmetyje, kruvino Korėjos karo metu.
Į Pekiną Kim Jong Unas atvyko antradienį, jį lydėjo dukra Kim Ju Ae. Tai antra jo kelionė į užsienį per šešerius metus ir pirmas vizitas Kinijoje nuo 2019-ųjų.
Anksčiau ketvirtadienį Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas sakė, kad Xi Jinpingas ir Kim Jong Unas per derybas „nuodugniai apsikeis nuomonėmis“ apie Kinijos ir Šiaurės Korėjos santykius bei abiem šalims rūpimus klausimus.
