Nugirstas pokalbis: Putinas pasakojo Xi Jinpingui apie nemirtingumą

Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-uno akivaizdoje prieš karinį paradą Pekine, skirtą 80-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms, kalbėjosi apie amžiną gyvenimą.
Neoficialus pokalbis buvo transliuojamas tiesiogiai dėl to, kad mikrofonas liko įjungtas, rašo „Bloomberg“. Nors pačių lyderių žodžiai prastai girdėjosi, žurnalistai galėjo atkurti pokalbį pagal vertėjų žodžius.
Xi Jinpingas: „Anksčiau žmonės retai sulaukdavo 70 metų, bet šiais laikais 70-metis vis dar yra vaikas“.
Vladimiras Putinas: „Su biotechnologijų plėtra žmogaus organus bus galima nuolat persodinti, ir žmonės galės tapti vis jaunesni ir jaunesni, netgi pasiekti nemirtingumą“.
Xi Jinpingas: „Pagal prognozes, šį šimtmetį yra galimybė sulaukti 150 metų“.
Sprendžiant iš „Bloomberg“ pranešimo, Šiaurės Korėjos lyderis į V. Putino ir Xi Jinpingo pokalbį nesikišo ir nieko neatsakė.
