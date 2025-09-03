Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Nugirstas pokalbis: Putinas pasakojo Xi Jinpingui apie nemirtingumą

2025-09-03 15:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 15:59

Pekine vykusiame parade atsitiktinai buvo išgirstas Kinijos ir Rusijos lyderių pokalbis apie ilgaamžiškumą. Putinas kalbėjo apie nemirtingumą, Xi Jinpingas – apie galimybę gyventi 150 metų.

Nugirstas pokalbis: Putinas pasakojo Xi Jinpingui apie nemirtingumą (nuotr. SCANPIX)

Pekine vykusiame parade atsitiktinai buvo išgirstas Kinijos ir Rusijos lyderių pokalbis apie ilgaamžiškumą. Putinas kalbėjo apie nemirtingumą, Xi Jinpingas – apie galimybę gyventi 150 metų.

2

Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-uno akivaizdoje prieš karinį paradą Pekine, skirtą 80-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms, kalbėjosi apie amžiną gyvenimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neoficialus pokalbis buvo transliuojamas tiesiogiai dėl to, kad mikrofonas liko įjungtas, rašo „Bloomberg“. Nors pačių lyderių žodžiai prastai girdėjosi, žurnalistai galėjo atkurti pokalbį pagal vertėjų žodžius.

Xi Jinpingas: „Anksčiau žmonės retai sulaukdavo 70 metų, bet šiais laikais 70-metis vis dar yra vaikas“.

Vladimiras Putinas: „Su biotechnologijų plėtra žmogaus organus bus galima nuolat persodinti, ir žmonės galės tapti vis jaunesni ir jaunesni, netgi pasiekti nemirtingumą“.

Xi Jinpingas: „Pagal prognozes, šį šimtmetį yra galimybė sulaukti 150 metų“.

Sprendžiant iš „Bloomberg“ pranešimo, Šiaurės Korėjos lyderis į V. Putino ir Xi Jinpingo pokalbį nesikišo ir nieko neatsakė.

