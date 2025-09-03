Putinas meilužę vežiojo į draugo butą: apie tai sužinojo pastarojo žmona

Pasak žurnalistų pašnekovo, persikėlęs į Maskvą, I. Sečinas iš valstybės gavo naudotis butu, kuris buvo didesnis nei tas, kurį gavo Putinas. „Maždaug keturiais kvadratiniais metrais“, – su šypsena prisimena pašnekovas. Jo teigimu, V. Putinas labai įsižeidė. Tačiau skaudulys buvo pamirštas, kai būsimajam prezidentui reikėjo kur nors pasislėpti su moterimi. Galiausiai V. Putinas ir jo meilužė susitiko (šeimininkams nesant) I. Sečino bute. Iš pradžių atrodė, kad viskas vyko slapta. Bet tada I. Sečino pirmoji žmona Marina netikėtai apkaltino vyrą, kad namuose buvo kita moteris. I. Sečinas, nors ir buvo, kaip V. Putinas, žvalgybos karininkas, neišlaikė dramatiškos apklausos ir išdavė savo viršininką, ironizuoja žurnalistai.
Marina Sečina viską papasakojo V. Putino žmonai Liudmilai, o tai sukėlė ginčą prezidento šeimoje, bet tolesnės įvykių eigos šaltinis nežino. Ilgainiui V. Putinas ir L. Putina išsiskyrė.
Žurnalistų pašnekovas neminėjo meilužės vardo, bet, kaip jie patikslina, yra pagrindo manyti, kad moteris I. Sečino bute buvo būsima prezidento nesantuokinės dukters motina Svetlana Krivonogich, kuri tuo metu reguliariai skraidydavo į Maskvą pas savo aukšto rango draugą.
Prezidento ištikimas ginklanešys I. Sečinas galiausiai nebuvo nubaustas už plepumą. Jis padarė karjerą kaip prezidento asmeninis sekretorius, energetikos kuratorius ir didžiausios valstybinės naftos bendrovės Rusijoje vadovas. Kurį laikotarpį jis netgi buvo laikomas favoritu pakeisti V. Putiną, tačiau ilgainiui taip ir liko tiesiog pasakiškai turtingu verslininku – „Rosneft“ vykdančiuoju direktoriumi.
