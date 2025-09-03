Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kaja Kallas rėžė iš peties apie „naująją pasaulio tvarką“: tai – tiesioginis iššūkis

2025-09-03 15:36 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-03 15:36

Rusijos ir Šiaurės Korėjos lyderių dalyvavimas trečiadienį Pekine vykusiame dideliame kariniame parade buvo dalis pastangų sukurti antivakarietišką „naują pasaulio tvarką“, pareiškė Europos bloko užsienio politikos vadovė.

Kaja Kallas rėžė iš peties apie „naująją pasaulio tvarką“: tai – tiesioginis iššūkis (nuotr. SCANPIX)

Rusijos ir Šiaurės Korėjos lyderių dalyvavimas trečiadienį Pekine vykusiame dideliame kariniame parade buvo dalis pastangų sukurti antivakarietišką „naują pasaulio tvarką“, pareiškė Europos bloko užsienio politikos vadovė.

0

„Žvelgdami į Kinijos prezidentą Xi Jinpingą, stovintį Pekine greta Rusijos, Irano ir Šiaurės Korėjos lyderių, galime suprasti, kad tai ne tik antivakarietiška taktika, bet ir tiesioginis iššūkis tarptautinei sistemai, pagrįstai taisyklėmis“, – žurnalistams sakė Kaja Kallas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Xi Jinpingas: Kinija yra nesustabdoma

Pradėdamas karinį paradą Kinijoje, Xi Jinpingas perspėjo, kad pasaulis vis dar „susiduria su taikos ar karo pasirinkimu“, tačiau pareiškė, kad Kinijos neįmanoma sustabdyti.

Iki paskutinės smulkmenos surežisuotas renginys sulaukė aštrios JAV prezidento Donaldo Trumpo reakcijos, kuris apkaltino tris lyderius sąmokslu prieš Jungtines Valstijas.

„Perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas“, – parašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

„Alternatyva Vakarams“

Visų akys buvo nukreiptos į tai, kaip Xi Jinpingas, V. Putinas ir Kim Jong Unas, kuris retai palieka uždarąją Šiaurės Korėją, bendrauja tarpusavyje, tačiau valstybinė žiniasklaida rodė tik retas akimirkas iš šių trijų lyderių susitikimo, o užsienio žurnalistams buvo nurodyta jų nefilmuoti ir nefotografuoti.

Šis renginys buvo Xi Jinpingo įtemptos savaitės kulminacija. Sekmadienį ir pirmadienį jis šiauriniame Tiandzino uostamiestyje priėmė daugybę Eurazijos šalių lyderių, siekdamas, kad Kinija būtų regioninių santykių centre.

Dešimties šalių klubas, pavadintas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija (ŠBO), save laiko nevakarietiško stiliaus bendradarbiavimo pavyzdžiu regione ir siekia būti alternatyva tradiciniams aljansams.

Viršūnių susitikimo metu Xi Jinpingas pasmerkė tam tikrų šalių „patyčias“ – tai užmaskuota užuomina į Jungtines Valstijas, – o  V. Putinas gynė Rusijos puolimą Ukrainoje, kaltindamas Vakarus neva išprovokavus konfliktą.

Xi Jinpingas pridūrė, jog Pekinas yra pasiruošęs dirbti su Maskva „raginant teisingesnės ir logiškesnės pasaulinio valdymo sistemos kūrimą“.

Kinija niekada nepasmerkė Rusijos invazijos ir nereikalavo Kremliaus atitraukti karius. Dauguma Ukrainos sąjungininkų tiki, jog Pekinas aktyviai remia Maskvą.

