  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno rajone esančiame Lapių sąvartyne kilęs gaisras – likviduotas

2025-09-04 17:12 / šaltinis: BNS
2025-09-04 17:12

Kauno rajone esančiame Lapių sąvartyne ketvirtadienio vakarą kilęs gaisras – likviduotas.

Gaisras Lapių sąvartyne (nuotr. Aplinkos apsaugos departamentas)
4

Kauno rajone esančiame Lapių sąvartyne ketvirtadienio vakarą kilęs gaisras – likviduotas.

22

Gaisras Lapių sąvartyne
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras Lapių sąvartyne

„19.41 val. gaisras buvo likviduotas“, – BNS nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus pareigūnas.

Sąvartyno teritorijoje, maždaug 200 kvadratinių metrų plote, degė įvairios šiukšlės.

Įvykio vietoje dirbo šešios autocisternos.

Aplinkos apsaugos departamento duomenimis, pranešimas apie gaisrą gautas 16.30 valandą.

Kauno regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 20 kilometrų nutolęs nuo miesto centro.

Sąvartyno teritorija užima 37,4 hektarų plotą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

jo
jo
2025-09-04 17:26
rusai nahuj monyjas....cia ju stilius :D..siukslyno zmones...
Atsakyti
tiesiog
tiesiog
2025-09-04 18:08
įdomu būtų sužinoti kiek gamtosaugininkų tikrina dūmingumą,nes,kad automobiliai išmestų tiek nuodingų medžiagų ir dūmų,kiek išmeta vienas toks gaisras,tikriausiai reikėtų šimtmečio,tai ar nepastyčiojimas iš mūsų.
Atsakyti
Rusijos diversijos
Rusijos diversijos
2025-09-04 17:20
Įtartinai paskutini metu užsidega šiukšlių perdirbimo įmonės, sąvartynai, šiukšlių deginimo jėgainės... Tai Rusijos diversijos, sutrikdžius šiukšlių perdirbimą ir išvežimą, mus užversti šiukšlėmis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
