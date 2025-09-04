Kauno rajone esančiame Lapių sąvartyne kilęs gaisras – likviduotas

„19.41 val. gaisras buvo likviduotas“, – BNS nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus pareigūnas.
Sąvartyno teritorijoje, maždaug 200 kvadratinių metrų plote, degė įvairios šiukšlės.
Įvykio vietoje dirbo šešios autocisternos.
Aplinkos apsaugos departamento duomenimis, pranešimas apie gaisrą gautas 16.30 valandą.
Kauno regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 20 kilometrų nutolęs nuo miesto centro.
Sąvartyno teritorija užima 37,4 hektarų plotą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!