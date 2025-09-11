Požėla atsakė, kada galima tikėtis gaisro Vilniaus pakraštyje lokalizavimo

„Dabar galiu pasakyti, kad turime geresnių žinių, bet pačių geriausių žinių, kad galime paskelbti lokalizacija, kol kas pasakyti negaliu. Bet situacija yra ženkliai pagerėjusi. Per šiandien dieną iki vakaro galime prieiti iki lokalizacijos, o galbūt ir likvidacijos. Dujų degimas dabar yra kontroliuojamas“, – per spaudos konferenciją įvykio vietoje sakė R. Požėla.
Pasak jo, dujos dabar negesinamos, o laukiama, kada jos tiesiog išdegs.
„Nuolatinis mūsų darbas – bandom ieškoti pažeistų vamzdynų ir sklendžių, per kurias dujos iš talpyklų patenka į cisternas. Turim tik kelis gaisrų židinius ir juos kontroliuojame. Jeigu pavyktų rasti pažeistus vamzdynus ar naujas sklendus, tai manyčiau, valandų klausimas, kada dujos išdegs. Tada būtų galima skelbta apie gaisro lokalizaciją ir likvidavimą“, – kalbėjo R. Požėla.
Ugniagesiai toliau aušina rezervuarus ir cisternas.
ELTA primena, kad trečiadienį pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Paaiškėjo, kad užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4.
„Vaizdas įvykio vietoje – apokaliptinis. Sulankstyti traukinio bėgiai, išskraidžiusios cisternos. Daug visokių detalių“, – pasakojo ugniagesių vadovas.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Gaisravietėje be pusšimčio ugniagesių dirba medikai, policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, nevyriausybinės organizacijos su dronais, „Maisto bankas“. Technikos atsivežta iš Šiaulių, Kauno.
Kilus gaisrui, 5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus. Vėliau dėl gyventojų saugumo paskelbta evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
R. Požėla sako, kad apie gaisro priežastis negalima kalbėti, kol gaisras nėra likviduotas ir gaisravietės neapžiūrėjo Gaisrinių tyrimo centro specialistai.
Nacionalinis krizių valdymo centras įspėjo dėl melagienų platinimo
Nacionalinės krizių valdymo centras (NKVC) sako, kad jo atstovai ir tarpinstitucinė analitikų komanda dėl šio įvykio fiksuoja viešoje erdvėje išaugusį dezinformacijos bei sąmokslo teorijų srautą.
„Tai technogeninis įvykis, neturintis nieko bendro su išoriniais veiksmais“, – rašoma centro pranešime.
Pasak NKVC, priešiškų valstybių kontroliuojami informaciniai kanalai deda dideles pastangas siekdami Lietuvos gyventojams sukurti nesaugumo jausmą, diskredituoti už nacionalinį saugumą atsakingų ir gaisro likvidavimo operacijoje dalyvaujančių valstybės institucijų darbą.
Dezinformaciją skleidžia tie patys dezinformaciniai kanalai, kurie skleidė melagingas žinias apie 2024 m. lapkričio 25 d. DHL orlaivio avariją Lietuvoje (pvz. rusijos išvystytas pasaulinis dezinformacijos įrankis ir tinklas Pravda – News). Gaila, tačiau šio naratyvo sklaidą matome ir Lietuvos viešoje erdvėje.
„Raginame piliečius nesivelti į sąmokslo teorijų sklaidą, nelengvinti darbo priešiškoms valstybėms ir išlikti budriais“, – sako NKVC.
