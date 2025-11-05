 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva įteikė Rusijai griežtą protesto notą

2025-11-05 18:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 18:17

Del tęsiamų masinių Ukrainos apšaudymų trečiadienį Rusijos Federacijos laikinajam reikalų patikėtiniui buvo įteikta griežto protesto nota, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM). 

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Del tęsiamų masinių Ukrainos apšaudymų trečiadienį Rusijos Federacijos laikinajam reikalų patikėtiniui buvo įteikta griežto protesto nota, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM). 

3

Notoje smerkiami išpuoliai prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, dėl kurių fiksuojami elektros ir vandens tiekimo sutrikimai. 

URM taip pat pabrėžia, kad Rusijos vykdomi civilių gyventojų ir civilinių objektų, tokių kaip vaikų ligoninė Chersone, apšaudymai įrodo, jog agresorė siekia padaryti gyvenimą neįmanomą arčiausiai fronto linijos esančiose Ukrainos vietovėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai, kad Rusijos institucijos koordinuotais veiksmais siekia išvaryti Ukrainos civilius gyventojus iš jų gyvenamosios vietos, konstatuojama ir praėjusią savaitę pristatytoje Jungtinių Tautų Nepriklausomos tarptautinės Ukrainos tyrimo komisijos ataskaitoje“, – rašoma ministerijos pranešime. 

Pasak URM, Lietuva ragina Rusiją nedelsiant sustabdyti dronų bei raketų atakas ir kitus veiksmus, kuriais terorizuojami Ukrainos civiliai gyventojai, įskaitant deportacijas, bei laikytis tarptautinės humanitarinės teisės. 

Lietuva taip pat pakartotinai reikalauja, kad Rusija nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos šios valstybės patirtą žalą. 

ELTA primena, kad pastarąjį kartą Rusijos atstovui dėl tęsiamų masinių Ukrainos apšaudymų nota buvo įteikta spalio pabaigoje. 

Užsienio reikalų ministerija. ELTA / Dainius Labutis
Lietuva Rusijai pareiškė protestą dėl tęsiamų išpuolių prieš Ukrainos kritinę infrastruktūrą ir civilius (11)

