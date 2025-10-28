Skambina pavojaus varpais – gresia uragano pavojus: perspėja lietuvius dėl šių valstybių

„Prie Jamaikos krantų artėjant uraganui „Melissa“ dėl gausaus lietaus ir smarkaus vėjo gali kilti katastrofiški staigūs potvyniai ir formuotis nuošliaužos, pakrantės zonose – audros bangos. Po uragano gali būti sutrikdytas transporto, elektros, ryšių, vandens ir maisto tiekimas, medicininės pagalbos paslaugos. Jamaikos tarptautiniai oro uostai lieka uždaryti iki atskiro pranešimo“, – pranešime nurodo URM.
Tuo metu Jamaikoje ir Kubos bei Bahamų regionuose jau esantiems Lietuvos piliečiams rekomenduojama stebėti vietos ir tarptautines oro sąlygų naujienas, įskaitant Jamaikos meteorologijos tarnybos ir JAV nacionalinio uraganų centro informaciją bei laikytis vietos valdžios institucijų nurodymų, ypač jei bus duotas evakuacijos įsakymas.
Esantieji Jamaikoje, Kuboje ar Bahamose taip pat prašomi užpildyti kelionės registracijos formą.
Prireikus konsulinės pagalbos, ministerija nurodo kreiptis į Lietuvos ambasadą JAV el. paštu [email protected], [email protected] arba telefonu +1 202 234 5860, +1 202 436 2471.
Lietuvos piliečiai dėl konsulinės informacijos taip pat gali kreiptis visą parą veikiančiu URM telefonu +370 523 62 444 arba el. paštu [email protected].
Be to, ministerija rekomenduoja parsisiųsti programėlę „Keliauk saugiai“ ir gauti aktualią konsulinę informaciją, ministerijos pranešimus, esant krizinei situacijai užsienio šalyje.
Kaip skelbta, uraganas „Melisa“ praėjusią savaitę jau pražudė mažiausiai keturis žmones Haityje ir Dominikos Respublikoje, atnešusi smarkias liūtis ir nuošliaužas.
JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC) pranešė, kad „Melisos“ vėjo greitis siekia apie 230 kilometrų per valandą ir ji greičiausiai sustiprės iki aukščiausio lygio 5 kategorijos audros.
Kai kur Jamaikoje, Haityje ir Dominikoje gali iškristi iki metro kritulių, kilti staigūs potvyniai ir daugiau nuošliaužų.
Prognozuojama, kad per Jamaiką praūžusi audra antradienio vakarą pasuks į šiaurę ir praslinks per rytinę Kubą, toliau neš liūtis ir smarkų vėją į Haitį ir Dominikos Respubliką. Dominikos nepaprastųjų situacijų operacijų centras devyniose iš 31 provincijų paskelbė raudonąjį pavojaus lygį dėl staigių potvynių, tvinstančių upių ir nuošliaužų rizikos.
„Melisa“ yra 13-oji uraganų sezono Atlanto vandenyne, trunkančio nuo birželio pradžios iki lapkričio pabaigos, audra.
