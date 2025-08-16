Įspėja vairuotojus: pradelsę šį terminą, pažymėjimo negausite

Išlaikius praktikos egzaminą „Regitroje“, įprastai įstaigos darbuotojai šia proga pasveikina savo klientus, taip pat aptaria, kaip nauji arba ne B kategorijos egzaminą laikę senbuviai vairuotojai galėtų patobulinti savo vairavimo įgūdžius.
Tačiau, kaip pasakojo „Regitros“ Komunikacijos ir rinkodaros skyrius atstovė spaudai Eglė Bačionytė, pasitaiko atvejų, kai vairuotojai pradelsia svarbų terminą ir jų išlaikytas egzaminas vėliau būna anuliuojamas.
Kitaip tariant, nesuspėjus laiku užsisakyti vairuotojo pažymėjimo, vėliau jį gausite tik vėl išlaikius visus formalumus „Regitroje“.
Kiek laiko turite vairuotojo pažymėjimo užsakymui?
E. Bačionytė pasakoja, kad kartais asmenys nusprendžia vairuotojo pažymėjimo neužsisakyti, nes planuoja tuoj pat laikyti ir kitos kategorijos egzaminą.
„Jei asmuo vairuotojo pažymėjimo neužsisako vienerius metus, egzamino rezultato galiojimas baigiasi. Būtina pabrėžti, kad taip nutinka vienetiniais atvejais“, – komentavo ji.
Pašnekovė atkreipia dėmesį, kad toks reikalavimas yra įvardijamas ir įstatyme.
„Teisė vairuoti nesuteikiama ir negrąžinama, kai yra žinoma, jog asmuo 1 metus nevairavo. Šis reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
Šis terminas taikomas tuomet, kai asmuo išlaiko egzaminą ir neužsisako vairuotojo pažymėjimo 1 metus. Taip pat tuomet, kai vairuotojui yra atimama teisė vairuoti metams laiko arba ilgiau. Šiais atvejais reikia iš naujo perlaikyti egzaminą“, – paaiškino E. Bačionytė.
Vairavimo egzamino rezultatus gali panikinti ir po peržiūrėto vaizdo įrašo
„Regitra“ jau anksčiau skelbė apie pakeistą vairavimo egzamino tvarką. Viena iš įsigaliojusių naujovių – ir vaizdo įrašų peržiūrėjimas.
Tad jeigu vairuotojai liktų nepatenkinti dėl egzaminuotojo pateikos išvados, jie prieš apeliacijos pateikimą turi galimybę kartu su „Regitros“ darbuotoju peržiūrėti vairavimo egzamino vaizdo įrašą.
Tiesa, egzaminas gali būti pripažintas negaliojančiu ir tada, jei po vaizdo peržiūros paaiškėja, kad pats egzaminuotojas padarė klaidą.
E. Bačionytė komentavo, kad jeigu klientams po vairavimo egzamino kyla neaiškumų, pirmiausiai siūloma kreiptis į bendrovės padalinį.
Pasak jos, būtent toje vietoje, kur ir buvo laikomas egzaminas, leidžiama peržiūrėti vaizdo įrašą.
„Jei vis tik su vertinimu nėra sutinkama, būsimasis vairuotojas gali rašyti apeliacinį skundą“, – sakė E. Bačionytė.
Tad jei asmuo vis tik nori rašyti apeliaciją, pašnekovės pastebėjimu, pirmiausiai reikia atvykti pas komandos vadovą asmeniškai arba su savo instruktoriumi ir aptarti matomą medžiagą.
„Dažniausiai po tokių aptarimų ir pamačius situaciją iš šono žmogui pasidaro aiškiau, kur reikia tobulinti savo vairavimo įgūdžius.
Be to, nuo šių metų pradžios egzamino vaizdo medžiagą gali peržiūrėti ne tik egzaminą laikęs žmogus, bet ir instruktorius, su kuriuo jis išlaikė galutinę įgūdžių patikrinimo įskaitą. Praktika rodo, kad tai padeda būsimiems vairuotojams aiškiau suprasti egzamino rezultatą“, – pasakojo E. Bačionytė.
Dešimtims egzaminai anuliuoti
Pašnekovė taip pat įvardija, kad skundų nagrinėjimui yra sudaryta apeliacijų komisija.
„Komisija vertina egzaminuotojo priimto sprendimo ar jo elgesio egzamino metu atitikimą nustatytai tvarkai, tačiau nevertina būsimo vairuotojo praktinių vairavimo įgūdžių. Tik egzaminuotojas egzamino metu mato ir vertina daug daugiau aplinkybių, nei fiksuojama egzamino vaizdo ir garso įraše.
Pavyzdžiui, oro sąlygas, kelio ženklų ir kitų eismo dalyvių matomumą, realius atstumus bei greičius ir kt. Tai yra konstatuota ir teismų sprendimuose“, – paaiškino E. Bačionytė.
Ji atkreipia dėmesį, kad iš vaizdo ir garso įrašo medžiagos ne visuomet galima įvertinti, kaip įvyko viena ar kita situacija.
„Galima peržiūrėjus vaizdo įrašą įvertinti egzaminuotojo veiksmus, ar jie buvo teisingi. Bet visa apimtimi niekas kitas, išskyrus egzaminuotoją, to žmogaus veiksmų ir viso egzamino įvertinti negali.
Komisija pagal savo kompetenciją gali leisti pakartotinai nemokamai laikyti egzaminą ar grąžinti sumokėtą įmoką. Taip pat gali palikti galioti esamą egzamino rezultatą“, – priminė pašnekovė.
„Regitros“ duomenimis, 2024 m. buvo gautos 305 apeliacijos, tai yra apie 0,11 proc. nuo visų laikytų teorijos ir praktikos egzaminų.
Be to, peržiūrėjus praktikos egzamino vaizdo įrašus, 84 proc. atvejų paliktas galioti pirminis egzamino rezultatas. Tik 16 proc. egzaminų rezultatų buvo anuliuoti.
Kitaip tariant, 256 atvejų išvados išliko tokios pat, o 49 asmenims po apeliacijos pateikimo sprendimas galiausiai buvo pakeistas.
Vairuotojo pažymėjimai brangs
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad nuo 2025 m. rugpjūčio 20 d. „Regitra“ didina vairuotojo pažymėjimų ir kvalifikacijos kortelių kainas. Ši paslauga brangs iki 50 proc.
„Regitra“ tikina, kad kainas didina atsižvelgdama į išaugusias specialių blankų, graviravimo ir fotografavimo sąnaudas.
Valstybės įmonė teisinasi, kad pastarąjį kartą vairuotojo pažymėjimų kainos buvo keistos 2008 m. Esą todėl pokyčiai būtini norint užtikrinti aukštą saugiųjų dokumentų ir paslaugos teikimo kokybę.
Nuo šiol bendra tvarka išduodamas vairuotojo pažymėjimas kainuos 17,15 euro – beveik 3 eurais brangiau.
Per 5 darbo dienas išduodamo pažymėjimo kaina didinama 11,42 euro arba 50 proc. – iki 34,3 euro.
Per 1 darbo dieną išduodamas pažymėjimas brangsta 14 eurų arba 38 proc. – iki 51,45 euro.
Vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti dviem būdais: atvykus į „Regitros“ padalinį visoje Lietuvoje arba internetu.
Skaitmeninėmis paslaugomis gali pasinaudoti visi, kurie turi galiojančią medicininę pažymą ir ne senesnę nei 5 metų nuotrauką Gyventojų registre (gamintas asmens dokumentas arba vairuotojo pažymėjimas).
„Regitros“ surinktais duomenimis, B kategorijos praktikos egzaminų išlaikymo rodiklis taip pat didėjo 3 proc. – nuo 24 proc. iki 27 proc. Iš viso B kategorijos egzaminai buvo laikyti daugiau nei 63 tūkst. kartų. Iš jų sėkmingi buvo – apie 17 tūkst.
