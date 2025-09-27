Kalendorius
Eurolygos debiutantas vedė „Valencia“ į Supertaurės finalą

2025-09-27 21:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 21:37

Ispanijos Supertaurės finalą pirmoji pasiekė Valensijos „Valencia“.

O.Moore&#039;as imasi lyderio vaidmens Valensijoje

Ispanijos Supertaurės finalą pirmoji pasiekė Valensijos „Valencia“.

0

Eurolygos klubas įveikė turnyre šeimininkaujančią Malagos „Unicaja“ 93:87 (18:26, 25:18, 30:27, 20:16).

Ryškiausiai rungtynėse žibėjo Eurolygoje debiutuosiantis Omari Moore’as – 23 minutės, 20 taškų (6/7 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 26 naudingumo balai.

15 taškų prie pergalės pridėjo 19-metis Sergio De Larrea, po 10 – Kameronas Tayloras ir Mattas Costello (2/8 tritaškių), po 9 – Josepas Puerto ir Ikenna Iroegbu (3/5 tritaškių).

Šeimininkams 14 taškų pelnė Davidas Kravishas (4 rez. perd.), 13 – Chrisas Duarte (5 atk. kam., 2/7 tritaškių), 12 – Kendrickas Perry (5 rez. perd.), 10 – Aleksanderis Balcerowskis.

„Unicaja“ neišsigelbėjo kovą kamuolių laimėjusi net 47:30.

Kitame pusfinalyje susitiks Tenerifės „La Laguna“ su Roku Giedraičiu ir Madrido „Real“.

Šį titulą „Real“ kasmet skynė 2018–2023 metais, pernai trumpam jų vietą užėmė „Unicaja“.

 

