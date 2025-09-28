Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas užsiminė apie „kai ką ypatingo“ Artimųjų Rytų derybose

2025-09-28 17:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 17:41

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį užsiminė, kad Artimųjų Rytų krizėje gali įvykti proveržis, Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vizito Baltuosiuose rūmuose išvakarėse paskelbdamas, kad „visi susitarėme dėl kai ko ypatingo“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį užsiminė, kad Artimųjų Rytų krizėje gali įvykti proveržis, Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vizito Baltuosiuose rūmuose išvakarėse paskelbdamas, kad „visi susitarėme dėl kai ko ypatingo“.

REKLAMA
1

„Turime realią galimybę padaryti kažką DIDINGO ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE, – savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas. – PIRMĄ KARTĄ ISTORIJOJE VISI SUSITARĖME DĖL KAI KO YPATINGO. MES TAI PADARYSIME!!!“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmiau penktadienį D. Trumpas žurnalistams Vašingtone sakė: „Manau, kad susitarėme“ dėl Gazos.

REKLAMA
REKLAMA

Tą pačią dieną kalbėdamas Jungtinėse Tautose B. Netanyahu pažadėjo neleisti sukurti Palestinos valstybę, kurią prieš kelias dienas buvo pripažinusios Didžioji Britanija, Prancūzija ir kitos Vakarų valstybės, ir įsipareigojo „užbaigti darbą“ naikinant „Hamas“.

REKLAMA

B. Netanyahu D. Trumpą Baltuosiuose rūmuose turėtų aplankyti pirmadienį.

2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ surengė kruviniausią išpuolį prieš Izraelį per visą šios šalies istoriją, per kurį, oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.

Palestiniečių smogikai taip pat paėmė 251 įkaitą; 47 įkaitai tebėra Gazos ruože o Izraelio kariuomenė teigia, kad 25 iš jų yra nebegyvi.

„Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per Izraelio puolimą žuvo daugiau nei 65 549 palestiniečiai, taip pat daugiausia civiliai gyventojai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Palestinos vėliava (nuotr. Fotolia.com)
Apžvalga: kas pripažįsta Palestinos valstybę, kas nepripažįsta ir kodėl tai svarbu?
Kaune surengtas palestiniečius palaikantis protestas (nuotr. Dainiaus Labučio)
Prancūzija bei kitos valstybės žada pripažinti Palestiną (8)
Markas Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio po Izraelio smūgio prašo Kataro likti tarpininku (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų