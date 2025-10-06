Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis sako deportavęs dar 171 aktyvistą iš pagalbos Gazos Ruožui flotilės

2025-10-06 15:40 / šaltinis: BNS
2025-10-06 15:40

 Izraelis pranešė, kad pirmadienį deportavo dar 171 aktyvistą, kurie buvo sulaikyti, kai buvo perimta į Gazą plaukusi pagalbos flotilė.

1

Užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė, kad „šiandien iš Izraelio į Graikiją ir Slovakiją buvo deportuotas dar 171 provokatorius iš „Hamas-Sumud“ flotilės, įskaitant Gretą Thunberg“.

Pasak ministerijos, deportuoti asmenys yra kelių užsienio šalių, įskaitant Graikiją, Italiją, Prancūziją ir Jungtines Valstijas, piliečiai.

Anksčiau skelbta, kad dauguma, jeigu ne visi, paleidžiami aktyvistai bus nuskraidinti į Graikiją, iš kur galės išskristi į savo šalis.

Izraelyje dar liks kitų sulaikytų užsieniečių, įskaitant 28 Ispanijos piliečius.

Visi šie žmonės buvo 45 „Global Sumud Flotilla“ laivuose, kuriais aktyvistai ir politikai siekė pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo jūrinę blokadą ir nugabenti pagalbos į palestiniečių anklavą, kur, kaip nurodo Jungtinės Tautos (JT), kilo badas.

Izraelis flotilės laivus pradėjo perimti trečiadienį, tarptautiniuose vandenyse. Vienas Izraelio pareigūnas ketvirtadienį sakė, kad laivams su daugiau kaip 400 žmonių buvo sutrukdyta pasiekti Gazos Ruožą.

