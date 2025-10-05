Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis: Thunberg teiginiai apie šiurkštų elgesį sulaikymo metu – įžūlus melas

2025-10-05 22:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-05 22:00

Izraelio užsienio reikalų ministerija sekmadienį griežtai atmetė kaltinimus, esą su Švedijos aktyviste Greta Thunberg ir kitais Palestiną palaikančiais aktyvistais buvo šiurkščiai elgiamasi sulaikymo metu, ir pavadino juos „įžūliu melu“.

Greta Thunberg (nuotr. SCANPIX)

Tuo metu kraštutinių dešiniųjų pažiūrų saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras pareiškė, kad „didžiuojasi, jog su „flotilės aktyvistais" buvo elgiamasi kaip su remiančiais terorizmą".

Tuo metu kraštutinių dešiniųjų pažiūrų saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras pareiškė, kad „didžiuojasi, jog su „flotilės aktyvistais“ buvo elgiamasi kaip su remiančiais terorizmą“.

„Kiekvienas, kuris remia terorizmą, yra teroristas ir nusipelno, kad su juo būtų elgiamasi kaip su teroristu“, – savo pareiškime teigė I. Ben-Gviras. 

Užsienio reikalų ministerija sekmadienį platformoje „X“ paskelbė, kad G. Thunberg ir kiti sulaikytieji atsisakė pagreitinti deportavimą ir reikalavo likti sulaikyti.

„Greta taip pat neužsiminė Izraelio institucijoms apie šiuos absurdiškus ir nepagrįstus kaltinimus – nes to ir nebuvo“, – rašoma įraše.

I. Ben-Gviras teigė, kad apsilankė laivuose ir neišvydo ten „nei pagalbos, nei žmogiškumo“. Sakėsi pamatęs tik „pakelį maisto kūdikiams ir pilną laivą žmonių, apsimetančių žmogaus teisių aktyvistais, o iš tiesų atvykusių remti terorizmo ir pasijuokti iš mūsų“.

Jis pareiškė, kad aktyvistai turėtų „aiškiai patirti sulaikymo sąlygas ir dar kartą pagalvoti prieš vėl artindamiesi prie Izraelio“.

Penktadienį Izraelio karinis jūrų laivynas perėmė paskutinį iš 42 „Global Sumud Flotilla“ laivų. Buvo sulaikyta daugiau nei 400 įgulos narių iš dešimčių šalių, tarp jų ir G. Thunberg. Izraelis jau pradėjo aktyvistų deportaciją į jų kilmės šalis.

Laikraštis „The Guardian“ pranešė, kad G. Thunberg kalbėjosi su Švedijos atstovais apie šiurkštų elgesį su ja Izraelyje sulaikymo metu. Pranešama, kad ji skundėsi vandens ir maisto trūkumu bei įkandimais, galimai blakių. Ji teigė ilgą laiką sėdėjusi „ant kietų paviršių“. Laikraštis citavo Švedijos užsienio reikalų ministerijos el. laišką, skirtą G. Thunberg artimiesiems.

Kiti aktyvistai teigė, kad G. Thunberg buvo tampoma už plaukų ir sumušta. Jie taip pat tvirtino, kad ji buvo priversta pabučiuoti Izraelio vėliavą. Panašūs kaltinimai buvo pateikti ir dėl elgesio su kitais Palestiną palaikančiais aktyvistais.

Švedijos užsienio reikalų ministerija, remiantis TT naujienų agentūra, pranešė, kad jos atstovai susitiko su sulaikytaisiais. Ministerija taip pat nurodė Izraelio institucijoms, kad svarbu užtikrinti medicininių poreikių tenkinimą ir būtina „nedelsiant suteikti maisto ir švaraus vandens“, taip pat galimybę susitikti su teisininkais.

Aktyvistai teigė, kad jų tikslas buvo pristatyti humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui. Izraelis pasiūlė pervežti pagalbą per uostus už Gazos ribų ir vėliau ją pristatyti į Palestinos pakrantės teritoriją. Tačiau aktyvistai pasiūlymą atmetė, teigdami, kad Izraelio blokada Gazai pažeidžia tarptautinę teisę.

