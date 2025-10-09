Izraelis: „visos šalys“ pasirašė galutinį pirmojo etapo susitarimo projektą dėl paliaubų Gazoje ir įkaitų išlaisvinimo

„Šį rytą Egipte visos šalys pasirašė galutinį pirmojo etapo projektą dėl visų įkaitų išlaisvinimo“, – žurnalistams sakė Izraelio vyriausybės atstovė Shosh Bedrosian.
Pagal susitarimą, kuris yra kol kas didžiausias žingsnis taikos link, kovos bus nutrauktos, Izraelis iš dalies pasitrauks iš Gazos Ruožo, o „Hamas“ paleis įkaitus, kuriuos paėmė per karą išprovokavusį išpuolį 2023 m. spalio 7 d., mainais į Izraelio paimtus belaisvius, rašo naujienų agentūra „Reuters“.
Izraelio premjero Benjamino Netanjahu biuras ketvirtadienį pranešė, kad paliaubos įsigalios tada, kai susitarimą ratifikuos jo vyriausybė, kuri rinksis po saugumo kabineto posėdžio ketvirtadienį vakare.
