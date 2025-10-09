Istorinės paliaubos: Izraelis ir „Hamas“ sutarė nutraukti karą

Izraelis ir Palestinos kovotojų grupuotė „Hamas“ ketvirtadienį pasirašė susitarimą dėl ugnies nutraukimo ir Izraelio įkaitų išlaisvinimo mainais į Palestinos kalinius. Tai – pirmasis JAV prezidento D. Trumpo taikos iniciatyvos etapas, kuriuo siekiama užbaigti karą Gazos Ruože.
Izraeliečiai ir palestiniečiai džiaugėsi paskelbus susitarimą, kuris tapo svarbiausiu žingsniu siekiant užbaigti dvejus metus trukusį karą, pareikalavusį daugiau kaip 67 tūkst. palestiniečių gyvybių, ir grąžinti paskutinius įkaitus, paimtus per „Hamas“ išpuolius, pradėjusius šį konfliktą.
Karo veiksmai bus nutraukti
Abi pusės patvirtino, kad susitarimas buvo pasirašytas po netiesioginių derybų Egipto pajūrio kurorte Šarm el Šeiche.
Pagal susitarimą karo veiksmai bus nutraukti, Izraelis iš dalies pasitrauks iš Gazos Ruožo, o „Hamas“ paleis visus likusius įkaitus mainais į šimtus Izraelio laikomų palestiniečių kalinių.
Į Gazos Ruožą bus leidžiama įvažiuoti sunkvežimiams su maistu ir medicinine pagalba, kad būtų galima padėti šimtams tūkstančių civilių, gyvenančių palapinėse po to, kai Izraelio pajėgos sunaikino jų namus ir miestus, rašo „Reuters“.
