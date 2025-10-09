Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
26
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Istorinės paliaubos: Izraelis ir „Hamas“ sutarė nutraukti karą

2025-10-09 18:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 18:34

Izraelis ir „Hamas“ po dvejus metus trukusio kruvino karo pasiekė istorinių paliaubų susitarimą. Abi pusės ketvirtadienį patvirtino, kad sutiko nutraukti karo veiksmus Gazos Ruože – mainais įkaitai bus išlaisvinti, o Izraelis iš dalies pasitrauks iš teritorijos. Susitarimas, kurį tarpininkaujant JAV inicijavo Donaldas Trumpas, laikomas pirmuoju žingsniu siekiant taikos Artimuosiuose Rytuose.

Istorinės paliaubos: Izraelis ir „Hamas“ sutarė nutraukti karą (nuotr. SCANPIX)
14

Izraelis ir „Hamas“ po dvejus metus trukusio kruvino karo pasiekė istorinių paliaubų susitarimą. Abi pusės ketvirtadienį patvirtino, kad sutiko nutraukti karo veiksmus Gazos Ruože – mainais įkaitai bus išlaisvinti, o Izraelis iš dalies pasitrauks iš teritorijos. Susitarimas, kurį tarpininkaujant JAV inicijavo Donaldas Trumpas, laikomas pirmuoju žingsniu siekiant taikos Artimuosiuose Rytuose.

REKLAMA
26

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelis ir Palestinos kovotojų grupuotė „Hamas“ ketvirtadienį pasirašė susitarimą dėl ugnies nutraukimo ir Izraelio įkaitų išlaisvinimo mainais į Palestinos kalinius. Tai – pirmasis JAV prezidento D. Trumpo taikos iniciatyvos etapas, kuriuo siekiama užbaigti karą Gazos Ruože.

REKLAMA
REKLAMA

Izraeliečiai ir palestiniečiai džiaugėsi paskelbus susitarimą, kuris tapo svarbiausiu žingsniu siekiant užbaigti dvejus metus trukusį karą, pareikalavusį daugiau kaip 67 tūkst. palestiniečių gyvybių, ir grąžinti paskutinius įkaitus, paimtus per „Hamas“ išpuolius, pradėjusius šį konfliktą.

REKLAMA

Karo veiksmai bus nutraukti

Abi pusės patvirtino, kad susitarimas buvo pasirašytas po netiesioginių derybų Egipto pajūrio kurorte Šarm el Šeiche.

Pagal susitarimą karo veiksmai bus nutraukti, Izraelis iš dalies pasitrauks iš Gazos Ruožo, o „Hamas“ paleis visus likusius įkaitus mainais į šimtus Izraelio laikomų palestiniečių kalinių.

Gazos Ruožas po apšaudymo
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gazos Ruožas po apšaudymo

Į Gazos Ruožą bus leidžiama įvažiuoti sunkvežimiams su maistu ir medicinine pagalba, kad būtų galima padėti šimtams tūkstančių civilių, gyvenančių palapinėse po to, kai Izraelio pajėgos sunaikino jų namus ir miestus, rašo „Reuters“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis dėkoja Trumpui: „Jei karas sustos vienoje pasaulio dalyje, saugumas visame pasaulyje sustiprės“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Zelenskis dėkoja Trumpui: „Jei karas sustos vienoje pasaulio dalyje, saugumas visame pasaulyje sustiprės“
Karas Izraelyje (nuotr. SCANPIX)
Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų pagal Donaldo Trumpo planą (17)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: Izraelis pasirengęs siųsti atstovus į derybas dėl Gazos Ruožo (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Balta paklode ir Kalasnikovas
Balta paklode ir Kalasnikovas
2025-10-09 19:27
Kam atstovauji ?Juodasikniams apsigaubusiams balta paklode , ir po ja pakistu rusisku Kalasnikovu ?
Atsakyti
nu
nu
2025-10-09 19:38
ko del rusu neklyki taip...irgi daunas kaip grete ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų