Per bombardavimus Pakistano pasienyje žuvo 23 žmonės

Opozicijos parlamentarai apkaltino kariuomenę naktinio reido vykdymu atliekant kovos su terorizmu operaciją, tačiau vyriausybė ar ginkluotosios pajėgos jokio oficialaus pareiškimo nepateikė.
Pakistano talibų (TTP) kovotojai pastaraisiais mėnesiais suaktyvino smurto kampaniją prieš saugumo pajėgas kalnuotose Chaiber Pachtunchvos provincijos vietovėse, kurios ribojasi su Afganistanu.
„Bombardavimą vykdė saugumo pajėgų lėktuvai. Būtent jų apšaudymas nužudė 23 žmones“, – naujienų agentūrai AFP sakė opozicijos narys Nacionalinėje Asamblėjoje Iqbalas Afridi, kurio rinkimų apygarda apima kalnuotą Tera regioną, kuriam buvo smūgiuota.
Kariuomenę taip pat apkaltino pirmadienio popietę Chaiber Pachtunchvos asamblėjoje kalbėjęs provincijos parlamentaras Sohailas Khanas Afridi.
„Šis saugumo pajėgų puolimas yra ne kas kita, kaip puolimas prieš beginklius civilius“, – sakė jis.
Abu parlamentarai priklauso įkalinto buvusio ministro pirmininko Imrano Khano partijai, kuri kontroliuoja Chaiber Pachtunchvos provinciją.
Tera mieste dirbantis vyresnysis policijos pareigūnas naujienų agentūrai AFP teigė, kad tarp 23 žuvusiųjų buvo septynios moterys ir keturi vaikai, tačiau puolimo vykdytojų nenurodė.
„Lėktuvai smogė keturiems namams, kurie buvo visiškai sunaikinti“, – sakė jis, prašydamas neskelbti jo vardo.
„Tera yra netoli Pakistano ir Afganistano sienos, čia yra daug TTP slėptuvių. Pastaraisiais mėnesiais šioje teritorijoje buvo įvykdyta keletas išpuolių prieš saugumo pajėgas“, – pridūrė pareigūnas
Žuvusiųjų skaičių patvirtinęs Pešavare dirbantis saugumo pareigūnas sakė, kad šioje teritorijoje yra „dešimtys TTP slėptuvių“, kuriose su savo šeimomis gyvena kovotojai. Jis taip pat atsisakė nurodyti, kas įvykdė išpuolį.
Pirmadienio popietę netoliese esančiame mieste protestuoti prieš mirtiną reidą susirinko apie 2 tūkst. žmonių.
Kaimų tarybos pastaraisiais mėnesiais ne kartą išreiškė baimę, kad kariuomenė, reaguodama į didėjantį smurtą, gali pradėti kovos su terorizmu operaciją, dėl kurios civiliai patektų į kryžminę ugnį.
Pakistano žmogaus teisių komisija pareiškė esanti „giliai sukrėsta“ sužinojusi apie pirmadienio žūtis, „kurios, kaip teigiama, buvo sukeltos oro bombardavimo“.
„Reikalaujame, kad valdžios institucijos nedelsdamos atliktų nešališką incidento tyrimą ir patrauktų atsakingus asmenis atsakomybėn“, – savo pareiškime pridūrė komisija.
TTP anksčiau buvo užėmusi didelę teritoriją šalies prie sienos su Afganistanu, tačiau iš jos buvo išstumta 2014 m. prasidėjus kovos su terorizmu operacijai. Vykdant šią operaciją žuvo arba buvo perkelta dešimtys tūkstančių civilių.
