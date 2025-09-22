Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Per bombardavimus Pakistano pasienyje žuvo 23 žmonės

2025-09-22 15:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 15:40

Pakistano policijos ir saugumo struktūrų šaltiniai pranešė, kad pirmadienį atokiame pasienio regione, kuriame aktyvėja kovotojų veiksmai, per oro bombardavimą žuvo mažiausiai 23 civiliai.

Pakistano vėliava (nuotr. SCANPIX)

Pakistano policijos ir saugumo struktūrų šaltiniai pranešė, kad pirmadienį atokiame pasienio regione, kuriame aktyvėja kovotojų veiksmai, per oro bombardavimą žuvo mažiausiai 23 civiliai.

REKLAMA
0

Opozicijos parlamentarai apkaltino kariuomenę naktinio reido vykdymu atliekant kovos su terorizmu operaciją, tačiau vyriausybė ar ginkluotosios pajėgos jokio oficialaus pareiškimo nepateikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pakistano talibų (TTP) kovotojai pastaraisiais mėnesiais suaktyvino smurto kampaniją prieš saugumo pajėgas kalnuotose Chaiber Pachtunchvos provincijos vietovėse, kurios ribojasi su Afganistanu.

REKLAMA
REKLAMA

„Bombardavimą vykdė saugumo pajėgų lėktuvai. Būtent jų apšaudymas nužudė 23 žmones“, – naujienų agentūrai AFP sakė opozicijos narys Nacionalinėje Asamblėjoje Iqbalas Afridi, kurio rinkimų apygarda apima kalnuotą Tera regioną, kuriam buvo smūgiuota.

REKLAMA

Kariuomenę taip pat apkaltino pirmadienio popietę Chaiber Pachtunchvos asamblėjoje kalbėjęs provincijos parlamentaras Sohailas Khanas Afridi.

„Šis saugumo pajėgų puolimas yra ne kas kita, kaip puolimas prieš beginklius civilius“, – sakė jis.

Abu parlamentarai priklauso įkalinto buvusio ministro pirmininko Imrano Khano partijai, kuri kontroliuoja Chaiber Pachtunchvos provinciją.

REKLAMA
REKLAMA

Tera mieste dirbantis vyresnysis policijos pareigūnas naujienų agentūrai AFP teigė, kad tarp 23 žuvusiųjų buvo septynios moterys ir keturi vaikai, tačiau puolimo vykdytojų nenurodė.

„Lėktuvai smogė keturiems namams, kurie buvo visiškai sunaikinti“, – sakė jis, prašydamas neskelbti jo vardo.

„Tera yra netoli Pakistano ir Afganistano sienos, čia yra daug TTP slėptuvių. Pastaraisiais mėnesiais šioje teritorijoje buvo įvykdyta keletas išpuolių prieš saugumo pajėgas“, – pridūrė pareigūnas

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žuvusiųjų skaičių patvirtinęs Pešavare dirbantis saugumo pareigūnas sakė, kad šioje teritorijoje yra „dešimtys TTP slėptuvių“, kuriose su savo šeimomis gyvena kovotojai. Jis taip pat atsisakė nurodyti, kas įvykdė išpuolį.

Pirmadienio popietę netoliese esančiame mieste protestuoti prieš mirtiną reidą susirinko apie 2 tūkst. žmonių.

REKLAMA

Kaimų tarybos pastaraisiais mėnesiais ne kartą išreiškė baimę, kad kariuomenė, reaguodama į didėjantį smurtą, gali pradėti kovos su terorizmu operaciją, dėl kurios civiliai patektų į kryžminę ugnį.

Pakistano žmogaus teisių komisija pareiškė esanti „giliai sukrėsta“ sužinojusi apie pirmadienio žūtis, „kurios, kaip teigiama, buvo sukeltos oro bombardavimo“.

REKLAMA

„Reikalaujame, kad valdžios institucijos nedelsdamos atliktų nešališką incidento tyrimą ir patrauktų atsakingus asmenis atsakomybėn“, – savo pareiškime pridūrė komisija.

TTP anksčiau buvo užėmusi didelę teritoriją šalies prie sienos su Afganistanu, tačiau iš jos buvo išstumta 2014 m. prasidėjus kovos su terorizmu operacijai. Vykdant šią operaciją žuvo arba buvo perkelta dešimtys tūkstančių civilių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų